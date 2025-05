Drake presume de más singles de diamante que nadie

Desde que cuentan los streams, es mucho más fácil conseguir un single multiplatino. No es lo mismo gastarte 10 dólares o 1000 pesetas en comprar un maxi que ponerte una canción muchísimas veces.

Drake es uno de los grandes beneficiados de esta estratagema de la industria actual, y el artista comparte en sus Stories un post de la RIAA en el que se asegura que él es y no otro, el artista con más singles de diamante en Estados Unidos. Un disco de diamante son 10 millones de copias o, en este caso, más bien, su equivalente en streams.

Las 10 canciones de Drake que han conseguido llegar a tan suculenta cifra son ‘God’s Plan’, ‘One Dance’ con Wizkid y Kyla, ‘Hotline Bling’, ‘Hold On, We’re Going Home’, ‘Best I Ever Had’, ‘Sicko Mode’ de Travis Scott, ‘Life Is God’ con Future, ‘Work’ con Rihanna, ‘Love Me’ con Lil Wayne y Future y ‘No Guidance’ con Chris Brown. Casi una decena de colaboraciones.

Las últimas en conseguirlo han sido las antiquísimas “Hold On, We’re Going Home” y “Best I Ever Had”. En cuanto a sus principales rivales, Post Malone cuenta con 9 singles de platino y Garth Brooks tiene 10 discos de platino. Tampoco nadie tiene 10 discos de platino en cuanto a álbumes.

Drake ha triunfado últimamente con ‘Nokia‘, aunque aún le quedan muchos Cola-Caos hasta llegar a los 10 platinos con esta canción. El tema se ha editado hace muy pocos meses como parte del disco colaborativo con PartyNextDoor, ‘Some Sexy Songs 4 U‘.