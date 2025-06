¿Ha copiado Lorde a Rahim Redcar?

Lorde ha lanzado esta semana un single llamado ‘Man of the Year‘ en el que reflexiona sobre la identidad de género. A muchos ha recordado a la transición de Christine & the Queens, actualmente conocido como Rahim Redcar. En los conciertos de Primavera Sound, por ejemplo, en un momento se descubría el pecho y actuaba sin camiseta, cubriendo sus pezones con una cinta, más o menos como Lorde en este nuevo videoclip.

De manera que Rahim Redcar habría acudido a redes sociales a acusar a Lorde de haberle copiado. El mensaje ha aparecido en una cuenta de Instagram que no está verificada pero a la que sus seguidores dan veracidad porque «Christine and the Queens» la sigue.

El mensaje decía: «para Lorde, de nada. LOL. Es raro ver constantes elementos de mi trabajo digeridos ahí fuera sin ser acreditados como inspiración (…) ¿Qué se supone que tengo que hacer, mentir? Me pregunto si algún día tendré el crédito que merezco, y lo digo sin amargura, solo con curiosidad de verdad. Seamos honestos, estoy hecho para disfrutar de enormes conciertos, ¿así que por qué no pueden honrar la llama primigenia? Pero bueno, vuelvo a hacer música increíble, ¿estoy en lo cierto?».