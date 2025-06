Irlanda se lleva el televoto gracias a CMAT, en Primavera Sound

Empiezo la primera jornada del Primavera en uno de los escenarios pequeños, el Schwarzkopf, con Frente Abierto, un combo de músicos andaluces que mezclan flamenco, jazz, post-rock y sonidos duros. En esta ocasión les acompañan los cantaores Israel Fernández y Lela Soto. Y es una pena verlos al aire libre, eran una propuesta digna del Auditori. Proyectan imágenes de muertos de la Guerra Civil española, de restos bombardeados. Israel aparece el primero para una pieza que se preocupa más por el jazz. Cuando sale Lela la música se torna mucho más heavy. Ya no hay muertos en la pantalla, solo pueblos abandonados. Frente Abierto se quedan practicando ese deje más pesado, hasta que el retorno de Israel los devuelve a la bulería, en un momento de intensidad que les acerca tanto al ‘Omega’ de Lagartija Nick y Morente o al proyecto Exquirla, pero fluye menos natural. Se nota que aún es un proyecto nuevo y que le falta rodaje.

Vamos a julie, la prometedora banda de shoegaze, con buenas expectativas. Pero al solazo del escenario Trainline aquello es bastante fiasco. Son un poco batiburrillo de cosas molonas de los 90: hardcore, punkpop, shoegaze, grunge… Un poco Lush, un poco Sonic Youth. Pero en vez de tener algo parecido a un repertorio, se dedican a tocar fragmentos de canciones. Como si fueran metiendo efectos y cosas que les molan pero sin concretar nada.

Que este Primavera Sound va a ser el de las mujeres no es solo mérito de las “supernenas” Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan (no lo digo yo: en la entrada del Fòrum luce una estatua de los míticos personajes representando a las tres heroínas del pop). La segunda línea es un derroche de talento femenino. Así, en el escenario Amazon, Cassandra Jenkins, elegantísima, protagonista el primer gran concierto de la jornada. El aire es fresco, Cassandra lleva una banda magnífica, coronada por un saxofón. Su voz es algo más aniñada que en disco, también a ratos se dedica más a su rol de cantautora de americana. ¡Y qué bonito canta! En ‘Omakase’, ofrece una versión tan recogida como elegante. Qué hermoso suena, como fluyen los versos “Oh my lover, my light, my destroyer…”. Alguien le grita “¡te amo!”. Casandra recupera el registro sintético en ‘Delphinum Blue’, se le va un momento el micro en ‘Petco’… Es una delicia ver oír cómo su voz se desliza entre los instrumentos, sobre todo el saxo. Es tremenda la textura que le dan a las canciones. El último tema es ‘New Bikini’: “es un placer estar al lado del océano, así que una canción antigua que habla del océano”, nos explica Cassandra. Y suben la intensidad de su blue eyed soul y liquidan cualquier conato de languidez. Magia de tarde.

La comodidad con la que he visto a Cassandra Jenkins no me hace sospechar la que se me viene encima. Inocentemente voy hacia el escenario Cupra a ver a la sensación irlandesa CMAT y casi soy arrollada por una riada de camisetas verde Brat. Está el Cupra hasta la bandera, es demencial. Tengo suerte que localizo un hueco en los asientos del anfiteatro y allí me planto. En platea no cabe más gente y muchos están parados en las escaleras, que dejan de ejercer su función de sitio de paso.

Todo es una marea de camisetas verdes y extranjeros jovencísimos. De lejos, parece que los chicos de la banda de CMAT vayan de animadoras. Las chicas no. Que va a ser un concierto descarado y divertido se ve venir a la legua, y CMAT lo certifica enseñándonos el culo y tirándose al suelo a las primeras de cambio. Sale a por todas con su “Eurocountry” burro y divertidísimo. Se pavonea, hace el mono… “¿Os gusta el country?”, nos pregunta antes de empezar a cantar ‘I Don’t Really Care for You’, que la canta tan arrebatada que casi parece de broma, se ponen a hacer line dancing… CMAT pregunta por los irlandeses que hay viéndola y juro que levantan la mano ¾ de la audiencia.

El show es un dechado de actitudes desvergonzadas, con bien de queer: chicos morreándose y metiéndose mano, palmeadas de culos, CMAT actuando un poco de vedette de revista… Pero todo este afán payaso no distrae de lo importante, que son sus temazos. Y muchos son melancólicos, tristes. Una lucha con humor y cierta amargura contra la vilezas de la vida. La interpretación de ‘Whatever’s Inconvenient’ lo certifica. CMAT lo sabe y canta de manera sentida, con su voz versátil y poderosa. Lástima de ciertos parones que bajan el ritmo ciclónico de su actuación.

CMAT recupera el humor reivindicativo cuando nos explica que “olvidé mis sujetadores”. Y se echa agua encima, para convertirse en “camiseta mojada”, mientras habla de “body positivity”: en su anterior gira le hicieron comentarios horribles sobre su físico. “Lo que es extraño, porque soy muy sexy”. Y, claro, canta la estupenda -y viral en TikTok- ‘Take a Sexy Picture of Me’. Y es difícil de describir la devoción, el clamor y el calor que despierta entre su público. ‘Running/Planning’ es de esas canciones tristes en que se deja la voz, entre gritos del público: “CMAT! CMAT!”. Pero se pone a hacer el tonto otra vez con otro line dancing en ‘I Wanna Be a Cowboy, Baby’. Y el Cupra es un océano de brazos moviéndose como una ola.

Salgo del Cupra antes de que acabe la última canción de CMAT porque toda esa gente que hay abajo ha de salir y no quiero volver a ser atropellada por la marea verde. Los baños están imposibles de la cantidad de gente que hay y me pierdo una parte de Magdalena Bay en el Amazon. Están tocando el disco ‘Imaginal Disk’ al completo y en orden. Mica Tenenbaum está desatada, como poseída por Kate Bush, alternando máscaras y disfraces. El batería es un crack. Montan una gran fiesta de synth-pop sofisticado y ochentero, pero confieso que tras el despliegue emocional de Cassandra y CMAT se me quedan un poco cortos, a pesar de toda su parafernalia.

Para despliegues emocionales, Jason Pierce. Spiritualized vienen a tocar ‘Pure Phase’ (1995), su segundo álbum, al completo. Es el único no cabeza de cartel que tiene un slot de 90 minutos. No tiene pantallas. Solo luces que dejan paradójicamente a él y a su augusta banda en penumbra. Distingo coristas, sección de metales, teclados, un violín… Jason, en un lateral de pie, inicia su liturgia a volumen hiriente con ‘Medication’. La andanada sónica es tremenda, hipnótica. Los graves golpean tan duro que debo cerciorarme varias veces que llevo puestos los tapones. Tengo momentos que luces y música parece que me vayan a absorber. La voz de Pierce, nasal, que parece que se vaya a romper nos guía. Nos lleva del góspel al ruido blanco. Y me quito los tapones. Si me tengo que quedar sorda, que sea por san Jason Pierce.

Hay un pequeño valle en que la música es algo derivativa, menos emocionante. Pero Jason nos despierta con la fanfarria de ‘Lay Back in the Sun’, que nos lleva a la gloria entre redobles y góspel. “Take me somewhere”, canta Jason, para después atacarnos con gospel-billy rechulón en ‘Good Times’. La pega es que hay tremendo cotorrerío en las gradas que fastidian las partes más sosegadas, así que nos metemos en pista, a inundarnos del todo de luz. Y Jason cierra con ‘Feel Like Goin’ Home’. Y me encuentro levitando a ritmo de vals.

El efecto Brat se deja notar en toda la “comarca”. El escenario Schwarzkopf tiene un aspecto holgadísimo para Kelly Lee Owens. Aun así, distingo fans despistados de Charli que ya deberían estar en Mordor. Kelly sola, a dos teclados y unas pocas proyecciones llena todo el escenario. Su actuación gira sobre su disco ‘Dreamstate’, es trance con bien de zapatilla. Ella lo vive muchísimo, lo goza, se agita: estaría en la pista bailando su propio concierto si pudiera. Está instalada en un subidón perpetuo, disfrutamos simplemente viéndola disfrutar tanto. También hay algún breve momento calmo y espiritual, como ‘On’, repesca de ‘Inner Song’. Pero poco le dura la calma. Sale de detrás de los teclados a ejercer de sacerdotisa del trance. En ‘Night’, otra gran recuperación de ‘Inner Song’, casi se transmuta en Björk. Kelly se endurece, se ensimisma y nos arrastra a su celebración. Hechizo vigorizante.