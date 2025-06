Muere John Reid de Nightcrawlers, autor de ‘Push The Feeling On’

La icónica melodía de ‘Push The Feeling On’ nació en los 90 pero ha perdurado hasta nuestros días. Su autor, John Reid, ha fallecido este martes a los 61 años de forma «repentina». Así lo ha revelado Mary Kiani, con quien el artista escocés estuvo comprometido durante 9 años.

«Acabo de enterarme esta mañana de que mi primer amor, John Reid, murió repetinamente. Nos conocimos en Glasgow, pero nos enamoramos en Londres. Él estaba grabando su álbum con Roy Hay (Culture Club) para su nueva banda, This Way Up», ha escrito Kiani en redes.

Nightcrawlers se trataba del proyecto de música dance y house de Reid, con el que logró un gran éxito durante la década de los 90. Más allá de eso, Reid se desenvolvió en los años posteriores como DJ y exitoso compositor para otros artistas. Reid escribió canciones para Tina Turner, como ‘When the Heartache Is Over’, Kelly Clarkson, como ‘A Moment Like This’, y Leona Lewis. Rod Stewart y Eternal también están entre los artistas con los que trabajó.