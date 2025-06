Bad Bunny pide bajar expectativas: «No soy Taylor Swift»

Se acerca la residencia «No me quiero ir de aquí» que Bad Bunny ofrecerá en Puerto Rico a lo largo de 30 fechas. Después, vendrá su esperada gira mundial, que le traerá a España en 12 fechas de estadio, lo que constituye un récord. Benito ha concedido una entrevista a Variety, realizada en Nueva York en Spanglish, en la que le preguntan por todo ello. Se muestra especialmente sorprendido de haber llenado dos veces en Suecia, y se cuentan muchas curiosidades, como aquella vez que él exigió un escenario más pequeño pocas horas antes de empezar el tour ‘Un verano sin ti’ y hubo que cambiarlo todo en el último minuto.

Pero el titular lo da cuando le preguntan si trama un show largo, como el ‘ERAS TOUR’ de Taylor Swift, que se extendía más allá de las tres horas, repasando toda su carrera, y Bad Bunny pide que se bajen las expectativas: «No soy Taylor Swift».

Continúa: «Quiero aclarar esto ya para que la gente no se emocione demasiado. No va a estar organizado así. Es bastante una gira para «Debí» (tirar más fotos), con algunas canciones más antiguas intercaladas».

Aun así, Bad Bunny siente que ha nacido para actuar: «El escenario es donde estoy más presente y soy más feliz. Probablemente me dedicaré a esto hasta que sea viejo». Sobre la dimensión del tour, puntualiza: «A veces sí que pienso: «cabrón, esto por lo que has firmado es demasiado». Pero lo que yo pienso es que no soy médico, ni profesor, no soy nadie que se tenga que levantar a las 5 de la mañana para meterse en un atasco para poder vivir. Mi trabajo es puto cantar, e incluso si conlleva un montón de sacrificios, es una tontería quejarse».

En la entrevista, Bad Bunny también dice que «Nueva York es una extensión de Puerto Rico» para él. «Evidentemente no se puede comparar con el de verdad. Algunas cosas solo las vas a encontrar en Puerto Rico». Durante la preparación de la entrevista, varias personas paran a Benito para decirle que son portorriqueñas y que se sienten identificadas con él.