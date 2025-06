Samantha Hudson y Miguélez respetan demasiado ‘Gritando amor’

Samantha Hudson ha sacado esta primavera un disco llamado ‘Música para muñecas’ en el que ha incluido sus colaboraciones con Zahara, La Zowi, Villano Antillano y MYUKO, junto a otros temas en solitario.

Y ahora es noticia por haberse animado a versionar ‘Gritando amor’, el gran clásico de McNamara incluido en el imprescindible ‘Rock Station’. Y ha hecho dicha versión junto al gran artífice junto a Fabio de aquel álbum, Luis Miguélez. Lo han estrenado en plena semana del Orgullo, pues va a ser el Himno Oficial del MADO 2025, a punto de empezar.

La versión es bastante fiel a la original, quizá dada la presencia de Miguélez, que tocó la guitarra en el disco referido; quizá dada la necesidad de no asustar con experimentos arriesgados al público casual que quiera asomarse por el MADO. La producción de LaDiega no encierra, por tanto, grandes sorpresas. Tampoco es concisa: en los tiempos de TikTok y Reels de Instagram, el tema resulta incluso unos segundos más largo que el original, con unos añadidos de EDM que no suman tanto.

Con todo, una oportunidad de que el público descubra o redescubra el que debió de ser uno de los grandes clásicos del pop español y que tan solo cuenta con 500.000 tristes -tristísimas- escuchas, en Spotify.

Samantha Hudson está inmersa en una gira, que incluye paradas en Razzmatazz, Barcelona (8 de noviembre) y la Sala But de Madrid (20 de noviembre), esta última como parte del 25º aniversario de Ochoymedio. Más, en su Instagram.