Lana del Rey se emociona en su primer concierto en estadio

Lana del Rey ha comenzado oficialmente su primera gira de estadios con un gran concierto en el Principality Stadium de Cardiff. Teloneada por London Grammar, la artista estadounidense no pudo contener la emoción al salir al escenario delante de 70.000 personas: «Son buenas lágrimas».

Con un escenario de ensueño, en el que destaca una gran casa campestre y una bucólica valla blanca, Lana comienza el show con la canción ‘Stars Fell On Alabama’. No se trata del clásico de jazz de 1934, sino de un adelanto del próximo disco de la cantante. En este momento, se retira brevemente del escenario para buscar el apoyo de su marido, Jeremy Dufrene, con el que comparte un beso.

‘The Right Person Will Stay’, titulado previamente como ‘Lasso’, todavía no tiene fecha de salida oficial. En un principio, se esperaba que para esta gira, que llevará a Lana por Glasgow, Liverpool, Dublín y Londres, ya pudiésemos disfrutar de todo el proyecto. No ha sido así, pero al menos sabemos que algunas canciones nuevas sí estan incluidas en el setlist: ‘Quiet In The South’ y ‘57.5’, estrenada en el festival Stagecoach.

También ha sido evidente la nostalgia que desprenden algunos de sus primeros temas, para muchos clásicos modernos. Es evidente que la mayor bomba en este sentido es el tema que la envió a la fama, ‘Video Games’. El concierto llega a su fin con ‘Salvatore’, pedida por el público, y con su versión de ‘Take Me Home, Country Roads’.

Lana del Rey – Video Games pic.twitter.com/ruzp5B4G7E — MORE (@mrmorevlogs) June 23, 2025

Lana Del Rey kisses husband onstage at Cardiff show. pic.twitter.com/bP1cQC07RZ — Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2025

Lana Del Rey kicked off her UK stadium tour in Cardiff last night, delivering a stunning show that was exactly on her own terms and proved she’s more than a natural fit for such massive venues pic.twitter.com/9py3F97SGv — NME (@NME) June 24, 2025

One of Lana’s newer songs, Quiet in the South pic.twitter.com/Eh0TLGbdtf — LDR Crave (@LDRCRAVE) June 23, 2025