10 temas que no pueden faltar en un concierto de Madness

Con permiso de Estopa, en el «peak» de su carrera en cuanto a congregación de público, Madness son el gran reclamo de Río Babel. Les toca también el sábado 5 de julio, solo que inmediatamente antes, de 21.40 a 23.00 horas. La legendaria banda de ska y rocksteady, descrita alguna vez como «un grupo de chavales haciendo el idiota», y que no obstante marcó el camino de gente tan variada como No Doubt o Franz Ferdinand, se encuentra de gira repasando sus grandes éxitos tras haber publicado un álbum nuevo en 2023. JENESAISPOP es medio oficial de Río Babel, por lo que aquí repasamos 10 temas que no pueden ni suelen faltar en su repertorio.

Our House

La canción que menos presentación necesita de todas las que han hecho Madness es obviamente ‘Our House’, su mayor hit a pesar de no ser su tema más representativo: era la primera vez que colaboraban con el arreglista de David Bedford, a quien se atribuyen no solo los vientos, sino de manera significativa las cuerdas. Fue el primer single de su cuarto álbum, ‘The Rise & Fall’, a finales de 1982, cuando ya llevaban un lustro en activo. Considerado un himno de la clase obrera, por esa estrofa en que hablan de un padre que se viste de domingo, esa madre que necesita un descanso y esos niños que juegan abajo; o esa otra en que el padre se duerme, la madre plancha una camisa y manda a los niños al colegio, el tema ha llegado a inspirar su propio musical. Lo protagonizaba un chico de 16 años y en breve entenderás por qué.



- Publicidad -

One Step Beyond

La canción con que Madness suelen abrir sus conciertos es ‘One Step Beyond’, algo obvio si recuerdas o escuchas sus primeras notas. Se trata de una versión del jamaicano Prince Buster que Madness quisieron incluir en su álbum debut, y que es casi, casi instrumental. Madness siempre se han deshecho en elogios hacia él: «el hecho de que viniera de las calles y tuviera un increíble sentido del humor y una gran energía nos atrajo un montón y tuvo un impacto enorme en todo lo que hicimos». Como curiosidad, esa intro que asociamos a Chas Smash y no a Suggs, llegó a ser grabada en español. No sabes si la quieres escuchar: se llamó ‘Un paso adelante‘. Pero mucho antes de la serie.



My Girl

Madness tienen un gran apego por su álbum debut, que exactamente se llamó ‘One Step Beyond…’ (1979) y tuvo una portada que no podía ser más icónica. De él suelen recuperar varias canciones, como la titular o el single ‘The Prince’. Una de las más hipnóticas y atemporales es ‘My Girl’, que fue escrita por el teclista Mike Barson, lo cual se nota por la distintiva línea de piano que inunda de vez en cuando la grabación. Cuenta la leyenda que Barson se inspiró en un compañero de trabajo, en los tiempos en que trabajaba conduciendo una furgoneta que repartía plátanos. Aquel tipo no paraba de hablar de su novia: «mi chica ha hecho esto», «mi chica ha hecho lo otro», por lo que Barson decidió hacer un tema sobre su propia experiencia. La cual no es feliz: la pareja discute al teléfono durante una hora, porque ella se ha enfadado, y ni siquiera le deja hablar.



- Publicidad -

Baggy Trousers

El primer álbum de Madness alcanzó el top 2 en las islas británicas, permaneció más de un año en las listas y está certificado como platino. Eso allanó el camino para que el segundo disco del grupo, ‘Absolutely’, fuera un éxito similar. También alcanzó el número 2, gracias a la pegada de singles como ‘Baggy Trousers’, que abría el largo con un carácter continuista respecto a su debut. Aún a día de hoy una de las grabaciones más populares de Madness, la música es una fiesta total, mientras la letra inspirada en la escuela habla sobre chicos traviesos en colegios traviesos, sobre apañárselas para liarla sin romper las normas, sobre pasarlo bien… y sobre profesores en el pub. Suggs indicó que para él el tema era un contraste con ‘Another Brick in the Wall’ de Pink Floyd (que hablaba sobre abuso escolar), y que su inspiración fue Ian Dury.



Embarrasement

El segundo tema del segundo disco de Madness, y también su segundo single, abría ya ligeramente al grupo a una vena más pop, menos estrictamente ska o jamaicana. Y eso que estaba bien embadurnada de saxo. Escrita, de hecho, por el saxofonista Lee Thompson, tiene una temática truculenta, literal y explícita. La letra habla sobre su hermana, que se quedó embarazada de un chico negro estando soltera, un escándalo a finales de los años 70. El texto incluye diálogos de personajes, incluidos tíos y tías a quienes nadie preguntó su opinión, aunque el grupo aseguró después que la historia tuvo final feliz: una vez nació el bebé, todo el mundo lo recibió bien.



- Publicidad -

House of Fun

Tras tan sólo 3 álbumes de estudio, Madness decidieron publicar un recopilatorio llamado ‘Complete Madness’ en 1982. La idea fue un éxito absoluto y el disco permanece como su mayor superventas, por encima del millón de copias en las islas. El tema inédito ‘House of Fun’ fue su único número 1 y vale por la carrera entera de Franz Ferdinand. Con elementos glam, un estribillo a varias voces que es oro y una historia hilarante sobre un chico de 16 años intentando comprar condones de muy mala manera (los pide con eufemismos tipo «caja de globos»), ha permanecido en el imaginario colectivo desde entonces.



Wings of a Dove

El quinto disco de Madness, el que sacaron tras el éxito de ‘Our House’, se presentó con singles como ‘Michael Caine’. Como no fue suficiente, la edición americana de ‘Keep Moving’ (1994) incluyó un single suelto que habían sacado en 1983 y que respondía al nombre de ‘Wings of a Dove’. El tema se entregaba a la festividad ochentera más colorida, en este caso sucumbiendo un tanto al calypso. A todas luces es una de sus canciones más alegres, con llamadas al «hallelujah», al placer, al amor y a la «risa con amor». Lo que ahora llamaríamos «una canción muy festivalera».



It Must Be Love

Otra de las versiones de Madness que les suele encantar recuperar es ‘It Must Be Love’. Escrita y publicada a principios de los 70 por el cantante de soul Labi Siffre, ha sido resucitada varias veces a lo largo de la historia para anuncios y películas. Madness supieron llevarla en los 80 al top 4 de las listas británicas, dándole su estilo personal (lo que incluye una pizca de humor), cuando la original había quedado en el número 14.



Night Boat to Cairo

Nos acercamos al final de nuestro repaso por el setlist y la discografía de Madness y lo hacemos con las dos canciones con que suelen cerrar su set… lo que supone un regreso a sus inicios. En concreto a su debut. ‘Night Boat to Cairo’, el último single de aquel primer álbum, ha cerrado multitud de conciertos de Madness… quizá en honor de su falso final, perfecto para que el grupo se recree en los elementos que siempre lo han identificado: la sección de vientos, los ritmos ska, el beat cada vez más acelerado… Escucharla atentamente es casi como haber estado en un concierto de Madness.



Madness

Los primeros «Madness» operaron bajo el nombre de North London Invaders antes de sufrir varios cambios de formación, y después como Morris and the Minors. Pero antes de su primer disco ya cambiaron el nombre de la formación por Madness. ¿De dónde venía la idea? De la canción así llamada de Prince Buster. No, ‘One Step Beyond’ no fue la única canción del jamaicano que llegaron a grabar. La versión de ‘Madness’ también formó parte de su debut y desde entonces no suele faltar en sus directos por la fiesta «rocksteady» que suele representar. Si estás por Río Babel, la reconocerás por la veintena de veces que pronuncia la palabra «madness». Porque nada como repetir el nombre de uno mismo para reafirmarse y dejar huella. Por cierto, que Estopa también tienen una canción llamada ‘Estopa’…