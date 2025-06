Lizzo lanza mixtape este viernes, con Doja Cat y SZA

Mientras su tercer disco, ‘Love in Real Life’, sigue anunciado en redes, Lizzo ha anunciado el lanzamiento de un mixtape que saldrá antes, este mismo viernes, bajo el título de ‘My Face Hurts From Smiling’. Contiene dos grandes colaboraciones: Doja Cat figura en el tema ‘Still Can’t Fuh’, y SZA en ‘IRL’. En el mailing enviado a sus fans, Lizzo cuenta que ha creado ‘My Face Hurts From Smiling’ en una semana, y que ha escrito 12 de sus 13 pistas «en tres días».

El anuncio de ‘My Face Hurts From Smiling’ implica la suspensión del lanzamiento de ‘Love in Real Life’, álbum del que se conocen dos sencillos, ‘Love in Real Life‘ y ‘Still Bad‘, y un corte estrenado en Saturday Night Live pero aún inédito, ‘Don’t Make Me Love You’. Ninguno de los singles publicados ha generado ningún impacto en listas. La última novedad de Lizzo ha sido el estreno de la maqueta de ‘Still Bad’, que a ella misma le parece «mejor» que la versión oficial.

Las recientes controversias en torno a Lizzo, particularmente las denuncias de abuso en 2023, podrían haber afectado la recepción de su material reciente. El concepto de ‘My Face Hurts From Smiling’ parece responder al «hate» recibido por la artista, aunque, en una de las pestañas de ordenador visibles en la portada, Lizzo expresa un sentimiento contrario: «Todo el mundo cree que estoy bien, pero yo no creo que lo esté». ¿Reflexionará sobre todo ello en este nuevo trabajo?