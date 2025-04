Lizzo intenta relanzar era en SNL y estrena tema

Lizzo ha lanzado de momento dos singles de su próximo disco, ‘Love In Real Life‘ y ‘Still Bad’. Ninguno ha conquistado las listas de éxitos. Tras varias semanas, el primero suma aún solo 4,5 millones de streams en Spotify, y el segundo, 6,7 millones. Un puesto 100 para ‘Still Bad’ en Canadá es el mejor dato que hemos encontrado para cualquiera de las dos canciones. ¿De verdad Lizzo no ha sido capaz de lograr un top 100 en UK ni en USA?

La cantante ha recurrido este fin de semana a Saturday Night Live para intentar relanzar la era y allí ha interpretado un medley entre las mencionadas canciones: ‘Love In Real Life’ y ‘Still Bad’.

Lizzo ha comenzado la primera aporreando la guitarra eléctrica, acompañada de un coro, y ha terminado bailando la segunda, con todo un cuerpo coreográfico. También ha lucido durante el programa una camiseta de Britney Spears, tras haber afirmado hace unos días que esta era una imitadora de Janet Jackson. La cantante parece buscar redimirse de sus errores.

Aunque el mayor intento es el estreno de un nuevo tema. Lizzo ha presentado una nueva canción llamada ‘Don’t Make Me Love You’, que es puro años 80. Un cruce entre una melodía de Freddie Mercury -circa ‘I Want to Break Free’- y, como dicen en nuestro foro de Lizzo, Tina Turner. ¿Funcionará cuando se publique?