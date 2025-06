SPRINTS cargan contra la vanidad en ‘Descartes’

Desde Dublín, SPRINTS publicaron uno de los mejores discos de 2024, sobre todo en el mundo del rock, ‘Letter to Self‘. No esperarán mucho para entregar el segundo: ya está listo. El 26 de septiembre es la fecha elegida para un ‘All that Is Over’ que, según nota de prensa, «empujará la dinámica de la banda a un territorio más rico, encontrando nuevos espacios y matices, mientras que también será más duro que nunca».

El primer single se caracteriza por su continuismo, con la particularidad de que se llama «Descartes», haciéndonos ver que en este caso el mensaje prevalecerá sobre la forma. SPRINTS han querido cambiar el «pienso, luego existo», por «hablo, luego entiendo».

¿Cuál es el sentido último de todo esto? Así lo explica la líder Karla Chubb: «Mucha de la negatividad que se ve en el mundo tiene su origen en la vanidad y en el ego de que tus creencias o tu identidad son más importantes que las de los demás. ‘Descartes’ explora la idea de que escribir para mí no es sólo una herramienta para hacer música, sino una herramienta para procesar el mundo».

El tema también se inspira en una frase de la novela ‘Outline’ de Rachel Cusk, «La vanidad es la maldición de nuestra cultura». De hecho, es la primera línea de una canción que cuenta con un estribillo tan improbable como:

«Descartes, Descartes

Discord, discard

How do you heal a tortured heart?».

SPRINTS han anunciado una gira que les lleva por toda Europa, lo que incluye algunos conciertos con sus paisanos de Fontaines DC. No se conoce parada en España. Os dejamos con el tracklist del álbum.

1. Abandon

2. To The Bone

3. Descartes

4. Need

5. Beg

6. Rage

7. Something’s Gonna Happen

8. Pieces

9. Better

10. Coming Alive

11. Desire