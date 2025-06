Barbra, Ariana y Mariah se unen en la melosa ‘One Heart, One Voice’

Barbra Streisand publica hoy nuevo álbum, ‘The Secret of Life: Partners, Volume Two‘, el segundo volumen de su serie de discos de duetos iniciada con ‘Partners’ (2014), hace 11 años. Si, en aquella primera entrega, figuraban nombres como Bryan Adams, Stevie Wonder, Billy Joel o hasta Elvis Presley, el elenco de «The Secret of Life» vuelve a ser de órdago e incluye desde superestrellas contemporáneas como Sam Smith o Laufey hasta leyendas como Bob Dylan o Paul McCartney.

El repertorio, centrado en baladas clásicas de pop y jazz, incluye versiones y temas originales. Uno de los que se han escrito para la ocasión -supuestamente- es ‘One Heart, One Voice’, que une a Barbra nada menos que con Ariana Grande y Mariah Carey.

El morbo de escuchar juntas a Mariah y Ariana, a las que tanto se ha comparado desde el inicio de la carrera de Grande, ya lo satisficieron ambas el año pasado uniéndose en el remix de ‘Yes, and?‘. Ahora, Barbra las hace convivir en un contexto mucho más clásico, orquestal y Disney que recuerda, sobre todo, a la primera etapa de Mariah Carey, la de los primeros noventa.

Barbra, Ariana y Mariah se reparten líneas vocales en esta melosa balada que suena arropada por una orquesta de cuerdas y que utiliza los típicos trucos de producción «brilli brilli» de décadas atrás. La forma épica y coral de ‘One Heart, One Voice’ y su mensaje sobre la ternura femenina, representada por un corazón que nunca deja de latir, recuerda al de otras colaboraciones históricas del pop como ‘When You Believe’ de Whitney Houston y la propia Mariah Carey.

Y, si ‘One Heart, One Voice’ suena a otra época es porque sus autores llevan en la industria mucho tiempo: Charlie Midnight escribió un tema en la banda sonora de ‘El guardaespaldas’ (1992), Walter Afanasieff por supuesto es co-autor de varios éxitos de Carey, como ‘Hero’ (1993), y Jay Landers trabaja con Streisand desde mediados de los ochenta.