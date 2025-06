Drama con el coche volador de Beyoncé en Houston

La llegada del tour de Beyoncé a su ciudad, Houston, ha sido accidentada. Uno de los números más visuales de la gira ‘Cowboy Carter‘ sucede cuando al final, con ’16 Carriages’, la cantante vuela montada en un coche, sobre las cabezas del público.

Algo no ha salido bien este 28 de junio, Día del Orgullo, y el coche ha comenzado a ladearse poco a poco, provocando el pánico del público. En un momento dado, la cosa va tan mal que Beyoncé pide que el show pare, y su equipo procede a bajarla de allá arriba.

Aunque la vida de Beyoncé no parece correr peligro, pues como se observa en muchos vídeos, porta un cinturón de seguridad que la mantiene sujeta, el vídeo deja la pregunta abierta sobre hasta dónde estarán las estrellas del pop dispuestas a arriesgar, por ofrecer un espectáculo cada vez más y más impresionante en grandes estadios.

the way she was trying to smile through it and keep her composure 😭😭😭 don’t get back in that car again beyoncé and i’m SERIOUS pic.twitter.com/Spyx09wj7Z

— onii ☆▷ (@__Onixivy_) June 29, 2025