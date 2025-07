Liam Gallagher la lía con un comentario racista justo cuando arranca la gira de Oasis

Liam Gallagher se ha disculpado tras usar en X un término racista, ampliamente considerado despectivo hacia personas de origen asiático oriental o aquellas percibidas como tales, en el día antes de la esperada gira de reunión de Oasis, que empieza esta noche, y a meses de que la gira aterrice en Asia, en concreto en Corea del Sur y Japón, en octubre.

Gallagher, que publicó el burlón término «ching chong» sin pensárselo dos veces, respondió a las críticas en primer lugar con actitud desdeñosa y defensiva. Cuando una persona le avisó de que iba a ser cancelado, Gallagher respondió «pues vale». En otro mensaje, defendió el uso del término por simbolizar un «proceso mental ancestral». Peor aún, en otro instó a sus críticos a «comportarse».

El mensaje estuvo subido a X un largo rato, pero Gallagher eventualmente lo borró y publicó una disculpa: «Perdón si he ofendido a alguien con mi tuit anterior, no lo he hecho a propósito. Sabéis que os quiero a todos y que no discrimino. Paz y amor».

La disculpa ha sido calificada de «insincera» por varios usuarios de X que acusan a Gallagher de ignorar la carga real de sus palabras. «Me dan igual sus disculpas vagas. Está claro que no le importa, cuando su única respuesta a quienes lo confrontaron por sus comentarios anteriores fue “pues vale”. Eso lo dice todo», ha opinado una persona en X. Otra ha señalado que Gallagher solo se ha disculpado para poder seguir «quitándole el dinero a la gente asiática».

La enésima polémica de Gallagher relacionada con su uso de X promete ensombrecer la llegada de la gira de reunión de Oasis a Asia, que incluye una fecha en la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, el 21 de octubre, y otras dos en Tokio, Japón, los días 25 y 26 de octubre.

I personally don’t care for his half-hearted apologies. He clearly doesn’t care when his only responses to people calling him out on his previous remarks were “whatever”. That really says it all. https://t.co/j9benrzT1w — delaney (@hindutimez) July 1, 2025

People in the comment section are really funny. You are not even Asian, what do you mean ‘We forgive you. It’s okay.’ wtf 😂😂😂 I’m not even a fan of him but still feel offended because I’m a fking ASIAN! https://t.co/m6RKHQnbTw — 💛🩷 (@Jumping_sone) July 2, 2025

If you look down on Asians so much, you should open a refund channel for Asians who bought tickets for performances. — 念传汐 (@nianchuanxi) July 1, 2025

as much as I love Liam Gallagher his comments today were insensitive and racist, I'm so sorry that Asian fans had to read that and feel offended, there's no way defending him, Liam is a 52 year old idiot, not a kid. — Karen ᥫ᭡ 🇲🇽 (@niallerhbw) July 1, 2025