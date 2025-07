Oasis tocan juntos por primera vez en 16 años: vídeos y setlist

Oasis han ofrecido esta noche el primer concierto de su gira de reunión en el Principality Stadium de Cardiff. Este primer pase del Oasis Live 2025 ha sido la primera vez que los hermanos Liam y Noel Gallagher actúan juntos en casi 16 años.

El setlist, que ha abierto con ‘Hello’ y cerrado con ‘Champagne Supernova’, se ha centrado principalmente en el material de los dos primeros discos de Oasis, ‘Definitely Maybe’ (1994) y ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ (1996), que han aportado 14 de las 23 pistas. Por supuesto, se han rescatado temas sueltos como ‘Whatever’ o ‘The Masterplan’. Los dos últimos discos, ‘Don’t Believe the Truth’ (2005) y ‘Dig Out Your Soul’ (2008), se han ignorado por completo.

Entre las anécdotas, Liam ha bromeado sobre el elevado precio de las entradas, expresando que «espero que hayan valido la pena los 4.000 libras que habéis pagado». Además, el show ha incluido un homenaje al futbolista Diogo Jota, fallecido esta semana a los 28 años.

Setlist:

‘Hello’

‘Acquiesce’

‘Morning Glory’

‘Some Might Say’

‘Bring It On Down’

‘Cigarettes & Alcohol’

‘Fade Away’

‘Supersonic’

‘Roll With It’

‘Talk Tonight’

‘Half The World Away’

‘Little By Little’

‘D’You Know What I Mean?’

‘Stand By Me’

‘Cast No Shadow’

‘Slide Away’

‘Whatever’

‘Live Forever’

‘Rock ‘n’ Roll Star’

‘The Masterplan’

‘Don’t Look Back In Anger’

‘Wonderwall’

‘Champagne Supernova’

