Remy Bond es como Lana Del Rey perdida en el mundo de Barbie

Remy Bond es una cantante de Nueva York entregada a retorcer la nostalgia estadounidense de los años 50 y 60. ¿Como Lana Del Rey en la época de ‘Born to Die‘? Sí, exactamente. De hecho, sus canciones ‘Summer Song’ y, sobre todo, ‘Simple Girl’, suenan inequívocamente influidas por la estética musical y visual de aquel multimillonario disco de 2012.

Quizá la vuelta es que Lana nunca había sonado tan rematadamente 60s -su single ‘Star-Shaped Baby’ parece de las Ronettes- ni mucho menos sus visuales habían sido tan pop y pastel. Bond es como Lana Del Rey perdida en el mundo de ‘Barbie’.

Bond, que tiene 20 años -nació en 2004- se dio a conocer en el mundo de la interpretación, encarnando el papel de la hija de Tina Fey en la serie de NBC ’30 Rock’. Para su carrera musical ha unido fuerzas principalmente con dos compositores ingleses, Jules Apollinaire (ex integrante de TTRRUUCES) y Natalie Findlay, conocida por su proyecto Findlay. De la mano de Warner Records, Bond lanzó su primer single, ‘End of the World’, en 2023 (no era una versión de Skeeter Davis).

El universo de Remy Bond, como el de la primera Lana, está igualmente lleno de sexo, drogas, banderas americanas y una peligrosa atracción a los chicos mayores que ella. En ‘Simple Girl’, que canta con un deje arrastrado 100% Lana, proclama: «Soy una chica sencilla, me gustan la jardinería y las drogas». Y en ‘Summer Song’, Bond escapa de la policía con su «Valentín» y escucha a Lou Reed en la «gramola» junto a sus amigos «los raros».

‘Don’t Go Back to Paris’ diversifica las referencias: si la canción evoca a Mazzy Star, el videoclip se articula en torno a recreaciones de escenas famosas de películas clásicas como ‘Buffalo 66’.

‘Moviestar’, nuestra Canción del Día hoy, acaba de quedar en 2º lugar en la última edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, presentada por el usuario Axwell. En este caso, la inspiración es descaradamente la estética de ABBA de los años 70.