Silvana Estrada convierte el desamor en alegría en ‘Lila Alelí’

Sobre todo desde ‘Marchita‘ (2022), Silvana Estrada se ha convertido en una de las voces indispensables del nuevo folk iberoamericano. Unos cuantos años después de cautivar al público con su voz y sus letras, y canciones como ‘Te guardo’ o ‘Sabré olvidar’, un nuevo disco de Estrada llega este año, en octubre.

Los detalles aún se mantienen en secreto, pero dos adelantos de ese disco ya están disponibles. ‘Como un pájaro’ y ‘Lila Alelí’ son dos suaves golpes de brisa folk como solo Estrada los sabe hacer.

‘Lila Alelí’, el segundo adelanto, convierte el desamor en alegría y es la Canción Del Día de este domingo. Sirviéndose de un inventario de guitarra acústica, piano, percusiones y trompetas, ‘Lila Alelí’ narra el «momento en el que te das cuenta de que esa persona que quieres tanto no te quiere de vuelta». «La reciprocidad es una suerte muy grande, por eso el espacio que queda en la soledad de un amor no correspondido siempre es hermoso de explorar», comenta Estrada. «Lila Alelí es justo el final de ese momento de idealización y por eso es casi un alivio».

Para contar esta historia, Estrada utiliza la imagen de la lila alelí, una flor silvestre imaginaria «capaz de darle fuerza a quién sueñe con ella».

‘Lila Alelí’ marcha con el ánimo de las palabras no dichas, las flores no dadas, las miradas no devueltas… El amor no consumado, en definitiva. Pero marcha con el corazón contento de la que sabe que, por fin, puede seguir adelante. «Baila un suspiro en mi pecho», canta la artista mexicana en este agridulce poema. Por eso, al final, las felices trompetas acompañan a Estrada en su camino de «la la las» particular.