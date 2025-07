Súbete al ‘Carousel’ house-pop de Ferdous

Ferdous es el alias del cantante, compositor y productor neerlandés Osman Ferdaus Dezhad, al que probablemente conozcas por ser miembro del dúo de pop electrónico Klyne, autores del éxito ‘Water Flow‘, tema que supera los 100 millones de reproducciones en Spotify. Klyne, que han teloneado a Metronomy o Christine and the Queens, publicaron un único disco en 2017, pero en 2025 se espera que lancen nuevo material.

En solitario, Ferdous -que es hijo de refugiados afganos- publica música desde 2019 y en 2023 editó a través de Faintly Red su disco de debut, ‘Cool Party’, una culminación de su estilo, que fusiona pop, R&B, hip-hop y electrónica experimental.

Algunos de sus sencillos iniciales, como ‘Wish the Times Were Better’, han podido acercarse al R&B de manera más o menos convencional, pero el material de ‘Cool Party‘, como los singles ‘Deal with It’ y ‘Sad Nebula’, presentan una óptica más colorida y atmosférica. Después, en 2024, llegó el EP ‘Dreamland’, que contenía producciones de house alienígena como ‘Celestial Kiss’ y otras tan synthwave como ‘Summer Nights’.

Después de un lapso de un año y medio, Ferdous ha vuelto este año con nueva música. ‘Wolves’ es el tema que ha marcado su retorno -en un estilo de nuevo muy sintético, casi orientado al club- y ‘Carousel’ es la Canción Del Día de hoy.

‘Carousel’ se basa en un hook melódico similar a la melodía de los tiovivos, y en torno a ella construye un efectivo tema de house-pop que evoca el sonido bailable, eufórico y veraniego de artistas como Empire of the Sun. ‘Carousel’ también es un tema lleno de anhelo por un momento de tranquilidad y aire en medio de una vida que no se detiene ni un segundo.

«Puede que la vida sea un carrusel, siempre con prisa, quiero creer en los conjuros mágicos y olvidar todos mis problemas», canta Ferdous. En ‘Carousel’, el artista anhela una mano amiga que le guíe y le recuerde «cómo volver a mirar el cielo».

