Nicki Minaj estalla contra SZA: «cállate, fea»

Nicki Minaj ha lanzado esta noche todo tipo de improperios contra SZA a través de la red social anteriormente conocida como Twitter. Ha dicho que suena como «un perro muerto», como alguien a quien «ha picado una abeja» y ha asegurado que nadie echaría de menos sus canciones, si desaparecieran. En un momento dado incluso le ha ordenado: «cállate, fea». ¿Qué demonios ha pasado?

El caso es complejo y desconocido en España. Demoree Hadley, hija de Desiree Perez, CEO de Roc Nation (el sello de Jay-Z), realizaba el mes pasado una entrevista acusando a su madre y al sello de orquestar un internamiento psiquiátrico involuntario contra ella. Roc Nation, por su parte, instaba a un tribunal a declararla en desacato y a prohibirle a ella y a su pareja hablar con la opinión pública hasta que se aclararan los hechos. Nicki Minaj se posicionaba de manera pública a favor de Demoree, dando a entender que las prácticas de Roc Nation con ella misma habían sido parecidas y poco ortodoxas.

Nicki Minaj se encontraba anoche posteando sobre esta cuestión, criticando a ejecutivos, hablando de sus «micropenes» y de millones de streams «fake», utilizando el hashtag #JusticiaParaDemoree, cuando apareció un tuit de SZA que decía algo así como «no muerdas el anzuelo». Se desconoce si tal tuit tenía algo que ver con Nicki o no, pero lo cierto es que Nicki interpretó que sí, y comenzó a postear sobre SZA a lo loco.

Minaj acusa a SZA de haberse quedado callada cuando «su ejecutivo la estaba acosando», asegura que muchos de sus streams proceden de bots y se ha burlado también de que SZA haya sacado una edición deluxe de ‘SOS’ solo para engrosar sus datos, cuando la música que incluía era totalmente nueva y de otra era. En uno de los muchos tuits, plantea: «¿Se piensa SZA que tiene más éxito que yo? SZA, si cada canción que has hecho en tu vida desapareciera ahora mismo, la industria musical ni siquiera se daría cuenta».

Por su parte SZA, se ha limitado a responder «no me importa lo más mínimo esta mierda rara que estás tirando», así como a recordar su éxito y a tratar de disfrutar de él, justo cuando su tour con Kendrick Lamar está a punto de llegar a España. Será este día 30 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona: «Voy a obtener mi primer disco de diamante, y en menos de 3 años. Gracias a Dios y a todo el mundo por acompañarme en este viaje (…) Me acosan millones de personas cada día, luego salgo a un estadio lleno durante mi gira, donde la gente me muestra amor REAL. EN LA VIDA REAL. Mis padres tienen salud y nunca he tenido tanto éxito como ahora. MOSTRAD PUTO RESPETO».

Wait. Does Sza think she’s more successful than me? Lol yall catch me up pls. Sza if every song you’ve ever done vanished right now the music business wouldn’t even miss you. I’ve been to countries that never heard of you. I know you’re not THAT stupid are you? Stadiums? Did you… pic.twitter.com/0fKGvT1Zow — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 16, 2025

Bitch put out a whole new album as a deluxe to an already existing album that was out for like a year or 2 so the original album could break records. Like what in the insecure lack of morals & integrity you doing? I thought she was like a real artist? Girl bye @MoreeHadley27 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 16, 2025

Shutup ugly #JusticeForDemoree I’m in a meeting so idk if u was still talking shit or not so if you didn’t I’ll delete later. Hoe https://t.co/GwpNPznSR9 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 15, 2025