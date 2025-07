‘Stranger Things’ estrena el primer adelanto de su gran final

‘Stranger Things’ presenta su última aventura. El primer tráiler del éxito de Netflix ha salido hoy y ya está en boca de todos. La quinta temporada será la última de la serie y se estrenará a finales de año, poniendo fin a la serie que comenzó en 2016.

El adelanto sirve a la vez como recapitulación de los eventos sucedidos en la última temporada y como teaser de lo que está por venir. Eleven está siendo perseguida por el Gobierno, Lucas sigue cuidando a Max y Dustin sigue recordando a Eddie Munson, el personaje responsable de la viralización de ‘Master of Puppets’ de Metallica en la última entrega de la serie.

La cuarta temporada constará de 8 episodios que se estrenarán en tres tandas: los cuatro episodios llegarán el 27 de noviembre, los tres siguientes el 26 de diciembre y el final de la serie se estrenará el 1 de enero de 2026. Expectantes de ver que canciones viraliza de nuevo la serie, como ya ocurrió con ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ de Kate Bush.