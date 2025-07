Un incendio destruye el escenario principal de Tomorrowland

Tomorrowland ha sufrido un grave percance. A tan solo dos días del comienzo del festival, este 18 de julio, el escenario principal se ha incendiado completamente. Aun así, la portavoz ha dejado claro que, aunque la reconstrucción es un imposible, el festival seguirá adelante en el resto de escenarios.

El fuego comenzó por la tarde del día de ayer, alrededor de las 18:30h, y fue extinguido una hora más tarde por varios camiones de bomberos. Sin embargo, fue el tiempo suficiente como para que «años de trabajo» se viesen truncados totalmente. Aunque no se ha confirmado la causa definitiva del incendio, algunas fuentes apuntan a un fallo en «las pruebas de los fuegos artificiales».

La Fiscalía de Amberes ha aclarado que se investigará la causa del incendio: «Se ha solicitado una investigación», ha asegurado. No hubo ningún herido, pero la policía local sí ha advertido a los vecinos que cierren puertas y ventanas para no sufrir ningún tipo de intoxicación por el humo.

El escenario principal de Tomorrowland es uno de los iconos del festival belga. Antes de quedar destruido por las llamas, el de este año iba a estar recubierto completamente de pantallas leds, pensadas para dar lugar a impresionantes juegos de luces.

The main stage at Tomorrowland has been completely destroyed by a fire. pic.twitter.com/HQr5jHv2E7

Tomorrowland’s mainstage has caught on fire

There are no further updates at this time pic.twitter.com/IUUB1AoBAC

