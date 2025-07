Low Festival 2025 revela horarios

A falta de una semana para que arranque la 15ª edición de Low Festival, el festival, que se celebra los próximos 25, 26 y 27 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, ha anunciado los horarios de su programación. JENESAISPOP es medio colaborador.

Por otro lado, la organización informa de que ya se ha colgado el cartel de «agotado» en las entradas de viernes y sábado VIP POOL y VIP Vibra Mahou y anuncia los últimos abonos de dos días y entradas de un solo día antes del «sold out» definitivo. Estos tickets están a la venta solo hasta este domingo o agotar cupo en la web oficial de Low Festival.

- Publicidad -

Empire of the Sun, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, The Kooks o Fangoria son algunos de los principales reclamos de esta edición de Low Festival que cuenta además con la participación de bandas guitarreras como Miss Caffeina, Sexy Zebras o Varry Brava, estrellas del pop como Zahara o Dorian, o renovadores del pop de hoy como Judeline, Ralphie Choo o Rusowsky.

Viernes 25 de julio

Escenario Vibra Mahou

20:15–21:20: Carolina Durante

22:30–00:10: Pet Shop Boys (Dreamworld: The Greatest Hits Live)

01:40–02:55: Bomba Estéreo

- Publicidad -

Escenario Benidorm

19:15–20:15: Judeline

21:25–22:25: Xoel López

00:20–01:25: Sexy Zebras

03:00–04:00: Varry Brava

04:20–06:00: Innmir

Escenario Radio 3

19:15–20:00: Colectivo Da Silva

20:40–21:25: Grande Amore

22:05–22:50: Las Petunias

23:30–00:15: Cora Yako

00:55–01:40: Teo Lucadamo

02:20–03:05: Mujeres

03:45–04:30: Hofe

- Publicidad -

Escenario Jameson

19:00–20:30: Pau Grima

20:30–22:00: Bea Miau

22:00–23:30: Coolnenas

23:30–01:00: Piem

01:00–02:30: Systema

02:30–04:15: Marie Malarie

04:15–06:00: Celsior

Sábado 26 de julio

Escenario Vibra Mahou

20:35–21:45: The Kooks

23:10–00:40: Viva Suecia

01:55–03:00: Empire of the Sun

Escenario Benidorm

19:30–20:30: Ralphie Choo

21:50–23:00: Siloé

00:45–01:45: Zahara

03:05–04:05: Niña Polaca

04:20–06:00: Flash Show

Escenario Radio 3

19:15–20:00: Ezezez

20:40–21:25: Tristán!

22:05–22:50: Midnight Generation

23:30–00:15: Levitants

00:55–01:40: Melifluo

02:20–03:05: Kate Clover

03:45–04:30: Anabel Lee

Escenario Jameson

19:00–20:30: Ochoymediodjs

20:30–22:00: Stereo djs

22:00–23:30: Neoverbeneo

23:30–01:00: Arnau Obiols

01:00–02:30: Fernanda Arrau

02:30–04:15: S-candalo

04:15–06:00: Nusar3000

Domingo 27 de julio

Escenario Vibra Mahou

19:15–19:55: Certamen Mahou

21:15–22:30: Lori Meyers

23:55–01:10: Fangoria

02:20–03:25: Dorian

Escenario Benidorm

20:00–21:05: Amaia

22:40–23:40: Rusowsky

01:15–02:15: Miss Caffeina

03:30–04:30: Delaporte

Escenario Radio 3

19:15–20:00: Vera Fauna

20:40–21:25: Jordana B

22:05–22:50: Bestia Bebé

23:30–00:15: The Family Battemberg

00:55–01:40: Camellos

02:20–03:05: Svsto

03:45–04:30: Maria Escarmiento

Escenario Jameson

19:30–21:00: Me DJ

21:00–22:30: JotaPop

22:30–00:00: Miss Deep’In

00:00–01:30: Nando costa

01:30–03:00: Dalila

03:00–04:30: Oro Jondo