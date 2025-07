Billie Eilish graba su concierto con James Cameron y en 3D

Billie Eilish ha revelado estar trabajando en algo «muy, muy especial» con James Cameron. Por lo poco que ha contado, todo apunta a que se podría tratar de un documental o una película de conciertos a manos del director de ‘Titanic’ o ‘Avatar’.

La noticia ha llegado en la primera noche de la artista en en el Co-op Live Arena de Manchester, en el que llevará a cabo cuatro conciertos. «Habréis notado que hay más cámaras de lo normal. No puedo decir mucho sobre ello», contó la autora de ‘HIT ME HARD AND SOFT’.

Aunque Eilish no dio mucho más detalles, también adelantó que se trataría de algo en 3D y que Cameron había acudido al concierto: «Vosotros ya sois parte de lo que estamos haciendo con él», aseguró, antes de decir que «seguramente esté llevando este mismo outfit durante cuatro días seguidos».