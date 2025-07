Últimos 50 abonos: La ruta alternativa de Low Festival 2025

Low Festival se celebra por fin este mismo fin de semana, los días 25, 26 y 27 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. La organización informa a través de su página web de que ya tan solo quedan 50 abonos a la venta.

El cartel de Low vuelve a incluir reclamos nacionales e internacionales como Pet Shop Boys, Empire of the Sun, The Kooks, Zahara o Fangoria, pero también vuelve a ser interesante su letra pequeña/mediana, que conforma una ruta alternativa igualmente recomendable.

La programación del viernes 25 de julio es una travesía por algunos nombres consagrados del underground en diferentes estilos, desde las guitarras de Mujeres hasta el pop de Colectivo da Silva. Otra de las apuestas de esta jornada es la de las prometedoras Las Petunias, que acaban de lanzar el single ‘Poeta en NY’.

La evolución del pop nacional se hace patente en el cartel con la inclusión de nombres tan inquietos como el de Hofe o el de Teo Lucadamo, que ha firmado uno de los debuts de rap más peculiares de la temporada.







El sábado 26 de julio destaca el nudisco de los mexicanos Midnight Generation, autores de hits como ‘Don’t Wait Up’ o ‘Young Girl’, que no te debes perder si eres fan de Parcels, Daft Punk o de uno de los grupos internacionales que encabezan esta edición del Low, Empire of the Sun.

Ralphie Choo ofrecerá este día su celebrada trituradora de géneros, mientras las guitarras estarán servidas en diferentes formas, desde el garage rock de la californiana Kate Clover (a la que debes escuchar si eres fan de Best Coast y Wavves) y los vascos EZEZEZ, hasta el indie-rock de Melifluo, el grupo formado por integrantes de Supersubmarina y Casasola.









Con el tercer día de Low cayendo en domingo, el menú también se divide en platos electrónicos y guitarreros, o en una mezcla de ambos sabores. Si el tecnazo de Delaporte cuenta como «alternativo» en este artículo es porque no nos ha cabido en el anterior. En el lado de las guitarras -eléctricas y acústicas- tenemos a los campechanos Bestia Bebé. En el de la pura reivindicación a ritmo de «darkineo», a la imprescindible SVSTO. Y en el de la fiesta popular, a Vera Fauna.







Native Nomads, la banda ganadora de Emerge Vibra Mahou, integrada por miembros procedentes de Argentina, Canadá y Sudáfrica, todos asentados en España, practica un épico rock con sintetizadores que, en su single destacado ‘Lately’, puede recordar a una mezcla de Interpol y Coldplay. Desde Cardiff, The Family Battenberg te gustarán si te gustan Artic Monkeys. Igualmente recomendable es la programación electrónica de esta edición, de la locura de Nusar3000 a la fiesta de Flash Show.