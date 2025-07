Con motivo de la celebración de Jazzaldia, lo que incluye las actividades de JazzEñe entre los días 23 y 26 de julio, dedicamos el nuevo capítulo del podcast «ALGO CAMBIÓ…» a la influencia del jazz en la música pop. Marta Mansilla, líder de Eme Eme Project, que actuará este viernes 25 de julio por la mañana, nos visita para hablarnos de ‘Mutatis Mutandis’, un nuevo álbum que incluye pequeñas maravillas de neo-soul, alguna vez también empapadas de hip hop.

Mansilla, que es flautista, nos habla sobre la influencia de gente clásica como Jorge Pardo (que tocó con Camarón) o la más reciente Elena Pinderhughes, pero también de nombres conocidos por todos como Stevie Wonder, su descarado discípulo James Blake, o su productor Quincy Jones. También salen a colación raperos que se han acercado tanto al jazz como Kendrick Lamar, André 3000, y a su vez clásicos como Nina Simone.

En la segunda parte del podcast, acude como invitado Teo Planell, que es un gran seguidor de la Generación Beat y por tanto del bebop. Ajeno a las modas y las esclavitudes de las playlists, nos avanza cómo sonará el disco que publica después del verano, y en el que ha vuelto a hacer canción más clásica, citando influencias como Bob Dylan y los Beatles.

Es especialmente interesante su visión de la música pop y la deriva de la misma. «Me interesa mucho esa espontaneidad a la hora de crear. El pop es un género muy amplio, sobre todo a día de hoy. No sé si es un sonido o que algo vaya muy bien. Ya no sé qué es, me estoy volviendo un poco loco». Preguntado sobre qué está representando la música de la década actual, responde: «estamos viviendo tiempos muy extraños, no solo a nivel cultural, sino político. Hay una sensación extraña de apocalipsis en el aire. En España podemos aferrarnos a la escena Rusia IDK». En otro momento concluye: «el buen pop es un milagro».

Volviendo al jazz propiamente dicho, en la última parte del podcast, Javier Estrella, que además de ser director de JazzEñe, fue fundador del Festival de Jazz de Madrid en 1980, nos cuenta anécdotas sobre la realización de tamaño evento, algunas de las cuales implican al mismísimo Miles Davis. También nos dice por qué artistas tenemos que empezar a descubrir el jazz, y de soslayo opina sobre cantantes que se han aproximado al género, como Amy Winehouse o Lady Gaga.