Sam Smith estrena… ¿villancico?

Sam Smith ha lanzado su segunda balada del año. Si ‘Love Is A Stillness’ estaba construida en torno a un piano, en ‘To Be Free’ la protagonista es la guitarra. Aparte de eso, y si no fuera por el subidón final, sería igual de aburrida.

La voz de Smith, junto al coro de góspel que entra a mitad de canción, tienen todo el peso en una pieza que habla principalmente de la libertad, aunque de forma muy general. «Rezo porque tu corazón sea ligero / Valiente y libre como el mío / Flotando como una pluma / La esperanza espera más adelante», canta el artista británico.

Smith detalla que la canción fue escrita hace 5 años y que está coescrita junto a su amigo Simon Aldred, pero todavía no ha aclarado nada sobre un próximo disco. Sí que ha adelantado que ‘To Be Free’ forma parte de un proyecto y que «el increíble coro» que aparece en este tema estará presente en más canciones.