Muere Hulk Hogan, luchador e icono de la cultura pop

Hulk Hogan, leyenda de la WWE y personaje de la cultura pop, ha fallecido a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco. Según explica TMZ Sports, el equipo médico de emergencias acudió a la casa de Hogan en la madrugada de este jueves, pero no pudieron hacer nada.

Los rumores sobre un posible coma del luchador fueron desmentidos por Sky, la esposa de Hogan, hace unas semanas. Al mismo tiempo, aseguró que su corazón estaba «fuerte» y que se estaba recuperando de varias operaciones.

Después de su exitosa etapa como luchador profesional en la WWE, Hogan se convirtió en un icono de la cultura pop y el mundo del entretenimiento. Su primer papel en Hollywood fue en ‘Rocky III’, lanzada en 1982, con el papel de Thunderlips. Después de algunos papeles pequeños en películas como ‘Gremlins 2’, Hogan protagonizó las películas ‘Mr. Nanny’, ‘Suburban Commando’ y ‘No Holds Barred’.

Gracias a su icónica apariencia, de bigote rubio y bandana roja, también era común que llevase a cabo cameos haciendo de sí mismo. Así, apareció en la película de ‘Los teleñecos en el espacio’ y en la serie de televisión ‘Los Goldberg’. De igual forma, ha sido parte de numerosos vídeos musicales. Especialmente, en el de la canción ‘Headlock on My Heart’ de Dolly Parton. En la década de los 2000, consiguió un gran éxito con su propio reality show, ‘Hogan Knows Best’.

Hogan ha sido una persona de muchas caras, siendo parte de la industria musical durante un breve periodo de tiempo. El luchador lanzó un disco en 1995 titulado ‘Hulk Rules’ bajo el nombre artístico de Hulk Hogan and the Wrestling Boot Band. Durante los últimos años, ha difundido abiertamente sus inclinaciones políticas, apoyando la candidatura de Donald Trump durante la última Convención Nacional Republicana.