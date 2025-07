RFTW: Mariah Carey, Jennifer Lopez, Sophie Ellis-Bextor, CMAT, …

Este 25 de julio, festivo en España, deja pocas novedades en el panorama nacional. En lo internacional, el día es también vago en discos totalmente nuevos, aunque sí hay nuevos lanzamientos de Indigo De Souza, Paul Weller, Alice Cooper (justo a la muerte de Ozzy Osbourne) y un álbum de remezclas de Madonna.

Estos días, también hemos tenido lanzamiento sorpresa de Tyler the Creator, que además es el Disco de la Semana en JENESAISPOP. De todos ellos puedes escuchar un pedazo en nuestra playlist de novedades semanales «Ready for the Weekend».

En el plano internacional, hay temas de nuevas estrellas como Lola Young, CMAT, Amaarae, sombr, Kim Petras, Mabel, Isabel LaRosa y también de algunas de siempre, como Mariah Carey, Sophie Ellis-Bextor o Jennifer Lopez, que ha sacado un tema llamado ‘BIRTHDAY’ por su cumpleaños. Quizá el tema más sorprendente es el technazo de Tame Impala. Hablando de lo cual hay una remezcla de Delaporte para el nido con Rodrigo Cuevas, y también nuevo single de Jamie xx.

Pese a que no hay nuevos grandes discos nacionales, sí hay un EP de 3 canciones del supergrupo Locoplaya, así como muchísimas canciones sueltas interesantes de Barry B, nusar3000, Idoipe con Maria Rodés, Irenegarry, Julieta, Ona Mafalda o Good Franco. Entre las curiosidades, el nuevo dúo de Troye Sivan con Guitarricadelafuente, o la versión de Repion de Triángulo de Amor Bizarro.

¿Echas en falta alguna novedad interesante en la playlist? ¿Tienes alguna candidata para «Canción del Día»? ¡Indícanoslo en la sección de comentarios!