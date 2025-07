La música de Pet Shop Boys es para siempre

Tras decretarse la alerta amarilla por lluvias el jueves en Benidorm y Valencia en general, el Low Festival ha inaugurado su 15ª edición esquivando el mal clima y recibiendo una de las mejores temperaturas que se recuerdan en el festival. La experiencia en el Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm ha sido inmejorable en esta primera jornada, principalmente gracias a una programación que ha alternado grupos populares y alternativos, en la que Xoel López ha sido tan cabeza de cartel como Pet Shop Boys.

Cuando Carolina Durante llamaron a su disco ‘Elige tu propia aventura‘ (2024) no sabíamos que una de las aventuras incluidas en este juego implicaba a Diego Ibáñez actuando exaltado con muleta delante de una escenografía que recrea la oficina de paredes amarillas de Camera Café (él después hace como que se prepara un café). Por si no fuera suficiente surrealismo, un ‘Monstruo’ recubierto de pósits (fobia desbloqueada, gracias) aparece en el escenario para hacer monerías. No es el único invitado al concierto: Las Petunias, que actuarán después, se ponen en el papel de Rosalía para cantar ‘Normal‘ con los madrileños.

Pero lo mejor del show de Carolina Durante -aparte de la visible mejora física de Diego Ibáñez- es el discreto lugar que ocupa ‘Cayetano’ en su repertorio. De hecho, esta canción suena en el ecuador del concierto. Ahora son los estribillazos de ‘Probablemente tengas razón’, ‘Yo pensaba que me había tocado Dios‘, la mencionada ‘Normal’ o ‘Hamburguesas‘ las que provocan furor… y pogos. Pogos amables, eso sí: con una muleta sobre el escenario es suficiente.

Xoel López actúa frente a un paisaje de grupos de amigos ataviados con camisas tropicales y estampados llamativos, una tradición festivalera muy presente en el Low, donde es especialmente común ver a grupos que asisten vestidos a juego. Curiosamente, López y su grupo también aparecen conjuntados sobre el escenario, pero ellos llevan traje. Una decisión estilística que da personalidad a su directo, ya que no es tan habitual ver grupos vestidos de esta manera.

El espíritu tropical de ‘Caldo Espirito‘ (2023) se hace patente en canciones como ‘Fort Da’, pero también son coreados los estribillos de ‘El amor valiente’ o la triunfal ‘Elevarte caer’. López, que lleva una armónica colocada en el cuello, se marca grandes solos con este instrumento, aunque son las contundentes percusiones de ‘A Serea e o Mariñeiro’ las que llevan el concierto a su pico. Su escenario está a rebosar porque el público conecta tanto con sus efusivas melodías, como con la elegancia de toda la propuesta.

La protesta política ha tenido también lugar en el Low: una bandera palestina coronaba el escenario de Carolina Durante, y una ucraniana es proyectada al inicio del show de Pet Shop Boys. Sin embargo, el espectáculo de Pet Shop Boys es político solo de manera implícita a través de la reivindicación de la libertad sexual y/o afectiva de muchas de sus canciones. Quizá también el futurismo de sus producciones musicales y de su montaje escenográfico apunten a una especie de utopía, un paraíso al que acudir cuando la realidad pesa demasiado.

Ese ese paraíso al que nos llevan Neil Tennant y Chris Lowe, que, estilizados con sus habituales gabardinas plateadas y máscaras metálicas con forma de diapasón, parecen caballeros del futuro llegados para salvar a la humanidad del abismo. Dos faros iluminados en la noche coronan el escenario y, mientras las pantallas proyectan modernos visuales y juegos lumínicos, el repertorio de Pet Shop Boys fulmina un éxito después de otro, mientras su renovada banda interpreta las canciones con suma profesionalidad.

Da igual que hayas visto este concierto varias veces porque los clásicos de Pet Shop Boys siguen funcionando gracias a su atemporal synth-pop y a sus fáciles estribillos. Cualquiera que escuche ‘Domino Dancing’ o ‘Paninaro’ por primera vez se quedará de inmediato con sus melodías. Y el que esté familiarizado con todos sus éxitos, aún flipará con la suprema elegancia de ‘West End Girls’ o ‘It’s a Sin’. El piano house de ‘The Pop Kids‘ y, sobre todo, el subidón EDM de ‘Alright’, insertan el directo de Pet Shop Boys en una actualidad a la que también pertenecen. Ellos cantan que la «música es para siempre» y la suya, sin duda, lo es.

También hay algo atemporal en el acercamiento de Sexy Zebras a los sonidos de rock ‘n roll y el garage rock del pasado. Ellos lo recrean no solo con gracia, sino que su vocalista Gabriel Montes hace un papel de frontman espectacular. Hablar de carisma ya es un cliché, así que mencionaré el visible dominio del escenario de un grupo ya muy experimentado que habita la energía del rock n’ roll primigenio como si la llevara bajo la piel, y que, con los apoteósicos coros de «vamos nena, jaleo, jaleo» o ese «me la suda lo que digas» de ‘Días de mierda’, sobre todo sabe llevar la chulería por bandera.

Bomba Estéreo aterrizan al Low con el cometido de despertar a una audiencia que resiste llegada la madrugada. Lo consiguen con un espectáculo esotérico, decorado son setas gigantes y velas encendidas, y basado en su habitual fusión de ritmos latinos y caribeños con synth-pop y electrónica, y más enfocado en elaborar desarrollos progresivos de lo que recuerdo de otros conciertos de la banda colombiana.

La idea funciona gracias a la riqueza instrumental presente en el escenario, que incluye tambores, flautas y maracas tocadas en directo, y una variedad de influencias que va de la cumbia al merengue house de ‘Tiburón’, una divertida e inesperada -o quizá no tanto- versión de Proyecto Uno.

Li Saumet emerge en el escenario soplando un manojo de salvia y, en ‘Pájaro’, una de esas canciones que Simón Mejía y compañía extienden durante largos e hipnóticos minutos, baila como poseída debajo de una torre de luces láser que parece querer abducirla. Saumet se encarga de mantener la fiesta bien arriba, pero también de impregnar el show de espiritualidad, invitando al público a pensar en el amor que tenga en su vida, aunque sea el propio, y a ignorar a aquellos que critican sin fundamento. En ‘Así soy yo’, Saumet reivindica haber elegido su propio camino: «En esta vida hice lo que me dio la gana, y ahora estoy aquí», expresa. Noelia Núñez ha salido de la conversación.

El show inicia con tecnazo, aunque hay que ponerle un pero, que las transiciones entre canciones no fluyan tan bien como deberían. Bomba Estéreo suplen este inconveniente gracias a lo bien engrasados que suenan sus jams instrumentales. El show pronto se sumerge en los evocadores ritmos de synth-pop latinos de ‘To My Love’ o en el éxtasis de ‘Fiesta’. Después, la locura de percusiones de ‘Fuego’ llevan el show al clímax antes de que llegue la comunión de ‘Ojitos lindos’. El mayor triunfo de Bomba Estéreo es que su propuesta de futurismo tropical no tiene rival en cuanto a aceptación popular, y, sobre todo, es actual a más no poder.