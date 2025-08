Adiós a Robert Wilson, visionario del teatro que trabajó con Lady Gaga, Tom Waits, Lou Reed…

Robert Wilson, visionario del teatro experimental y la ópera de vanguardia, ha fallecido este 31 de julio en su casa de Nueva York, a los 83 años, después de enfrentar una “breve pero grave enfermedad”.

Wilson fue uno de los revolucionarios del teatro contemporáneo gracias a su enfoque visual, minimalista y no narrativo. Formado en arquitectura, sus montajes transgredían las nociones tradicionales del tiempo y el espacio y eran pura poesía visual.

Wilson se consagró en 1976 con el estreno de ‘Einstein on the Beach‘, obra fundacional de la ópera contemporánea. Basada en una de las composiciones musicales más conocidas de Philip Glass y en una coreografía de Lucinda Childs, es su pieza más influyente.

Wilson colaboró con multitud de artistas del mundo del pop, notablemente con Tom Waits, con quien compuso ‘The Black Rider’, basada en un texto de William S. Burroughs. También trabajó con Lady Gaga en la era ‘ARTPOP‘ (2013). Por ejemplo, diseñó la escenografía de la actuación de ‘Applause’ de Gaga en los MTV Video Music Awards. Además, captó a Gaga en una serie de retratos que fueron expuestos en el Louvre.

Autor de obras originales tan oníricas como ‘Deafman Glance’ (1970), Wilson montó también versiones tremendamente originales de clásicos de Shakespeare, Brecht y Beckett, y trabajó con otros artistas musicales como Lou Reed, Laurie Anderson o Anohni.

