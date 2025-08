5 peliculones que hemos visto en el Atlàntida Film Festival

Estos días se celebra en Mallorca la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, organizado por Filmin y que cada año va creciendo y creciendo, trayéndonos los nuevos trabajos de grandes directores, y descubriéndonos otros que están dando sus primeros pasos. El AMFF reparte sus pases por distintas sedes de Palma: la Sala Rivoli, Misericòrdia o incluso proyecciones al aire libre en Ses Voltes, donde también se incluyen conciertos dentro de la programación.

De esto último os hablaremos en otro artículo, pero de momento os queremos recomendar algunos de los títulos que se han podido ver en esta edición, ya que, por primera vez, JENESAISPOP está cubriendo el festival desde la isla. Para los que tengáis Filmin, la plataforma ofrece además gran parte de su programación disponible online durante el transcurso del festival, así que os hemos incluido también una de esta categoría.

Materialistas (Celine Song)

‘Past Lives’ fue una de las mejores películas de 2023, y sorprendentemente era solo el debut de su directora, Celine Song. Las expectativas estaban por los aires respecto a su segundo trabajo, y más teniendo en cuenta el reparto de estrellas: Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal son los protagonistas de una… ¿comedia romántica?. Desde luego no es lo que busca ser; de hecho, parece evitarlo a toda costa (con excepciones), y se centra más en la mercantilización del amor, las apps de citas, las red flags y el daño que nos ha ocasionado ese supuesto empoderamiento de “quiero a alguien que cumpla todos estos requisitos porque es lo que YO merezco”. ¿El resultado? Quizás no es excelente como ‘Past Lives’, pero sí es una gran película con la que podríamos reflexionar sobre las dinámicas que tenemos metidas a la hora de buscar pareja.

The Designer Is Dead (Gonzalo Hergueta)

Hemos oído hablar mucho de Miguel Adrover en los últimos días debido a lo ocurrido con Rosalía, pero cuando Filmin presentó su nuevo Filmin Original muchos no conocíamos al diseñador y, a la vez, nos parecía increíble no haber oído hablar de él y que no se hubiese hecho ya alguna película sobre él. Porque, desde luego, da para mucho. En 2001, Adrover parecía ser el futuro de la moda, la figura que Nueva York llevaba muchísimo tiempo esperando, alguien que en poco tiempo se cameló a gente como Anna Wintour. Y de ahí pasó al olvido con una facilidad pasmosa, 11-S mediante. ‘The designer is dead’ nos acerca a esta historia, contando con declaraciones del propio Adrover, a quien el equipo de Little Spain, con Gonzalo Hergueta a la cabeza, consiguió convencer pese a una negativa inicial.

La Ola (Sebastián Lelio)

‘El Prodigio’ fue un paso atrás en la filmografía de Sebastián Lelio. Por mucho que tuviese a Florence Pugh encabezando el proyecto, el bajón era claro respecto a ‘Una mujer fantástica’ y sobre todo la prodigiosa (esta sí) ‘Disobedience’. Tres años después, Lelio vuelve con ‘La Ola’ y, aunque no está al nivel de esas dos (sobre todo a nivel narrativo), sí que recupera el pulso: visualmente es una pasada, el apartado coreográfico (es un musical, nada al uso, pero musical) es excelente y el último tramo, aunque pueda ser extenuante, es también para aplaudir.

Incógnito (Carmen Emmi)

Quizás la mayor sorpresa vista hasta el momento en esta edición, puesto que se trata de un debut; es la primera película del británico Carmen Emmi. Como punto de partida, un policía encargado de ‘limpiar’ de cruising los baños de un centro comercial a finales de los noventa: la comisaría se ha asegurado de poner a un chaval mono para atraer a la trampa a quienes intenten ligar con él y que, cuando se bajen la cremallera, el escenario enfrente cambie a una placa y unas esposas. El policía, claro, tiene que fingir que le gustan los chicos… salvo que realmente no está fingiendo. Tom Blyth, a quien hasta ahora conocíamos por protagonizar la precuela de ‘Los juegos del hambre’, es el encargado de dar vida a Lucas (el policía en cuestión), y de reflejar con maestría las contradicciones e inseguridades que tiene dentro, y que se disparan cuando conoce a Andrew, el personaje interpretado por Russell Tovey (a quien conocerás por ‘Looking’ o ‘Years & Years’).

Los Vecinos (André Techiné)

Aunque sigue rodando, André Téchiné lleva tiempo en un perfil más bajo de cara a crítica y público; en los últimos años, solo ‘Cuando tienes 17 años’ despertó algo más de interés. Pero siempre es interesante acercarse a cada nueva propuesta de la persona que nos trajo ‘Los juncos salvajes’ o ‘Mi estación preferida’. Especialmente si la película la protagonizan Isabelle Huppert y Nahuel Pérez Biscayart. No sorprendemos a nadie si decimos que La Huppert vuelve a entregar una magnífica intepretación, aquí con un añadido de ternura que no estamos tan acostumbrados a ver en sus personajes y que se manifiesta en su relación con el personaje de Pérez Biscayart (que sigue confirmándose como uno de los mejores actores de su generación) y su familia. Nota: ‘Los Vecinos’ puede verse online durante el transcurso del festival. En Filmin, claro.