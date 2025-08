El sueño surrealista de Guitarricadelafuente y Troye Sivan

Continúa el idilio artístico de Guitarricadelafuente y Troye Sivan. Después de la colaboración de Álvaro Lafuente en ‘In My Room’ de Sivan, incluida en su álbum ‘Something to Give Each Other‘ (2023) y que ambos interpretaron juntos en la edición de 2024 de Primavera Sound, Sivan devuelve el favor al valenciano interviniendo en un remix de ‘Pipe Dream’, cuarto single de ‘Spanish Leather‘, el segundo álbum de «Guitarrica».

‘Midsummer Pipe Dream’ no altera radicalmente la producción original de la canción, sino que simplemente añade la voz de Sivan, que interpreta el refrán, el tercer verso y hace coros en el estribillo. Mientras, en ‘Midsummer Pipe Dream’, Guitarricadelafuente se entrega a la «voluptuosidad», Sivan aporta una dimensión más emocional que física, cantando sobre una persona que le llama y le hace «sonrojar», y a la que no se puede quitar de la cabeza. Troye redondea así la historia de un amor sensual que parece un sueño o una «fantasía imposible».

Sivan no aparece en el videoclip de ‘Midsummer Pipe Dream’, rodado en la Costa Brava catalana. El foco recae por completo en la figura de «Guitarrica», incluyendo encuadres en contrapicado que rozan lo voyeurístico. Álvaro, que, en algunas escenas, luce una sudadera con el número 69, subrayando el componente erótico del vídeo, se tumba al sol, pedalea su bicicleta y, sobre todo, encarna al «efebo con rizos solares» que F.T. Marinetti describe en ‘España veloz y toro futurista‘, el libro que Lafuente hojea en varias escenas del vídeo.

El clip, dirigido por Really Sorry, es pretendidamente «sencillo y veraniego», pero está cargado de imágenes poéticas, llenas de simbolismo. Entre las imágenes destacadas, los caracoles viscosos que se deslizan por el pecho de Álvaro, las orugas devorando su sandía, o las palomas blancas que emergen en la secuencia final, cuando la cámara adopta visión nocturna. En la última escena, Álvaro empuña una espada en la playa que remite a Narsil, la legendaria hoja de ‘El señor de los anillos’. Todos estos elementos construyen un vídeo lleno de surrealismo naturalista que eleva la historia de la canción, en sí misma un «sueño».