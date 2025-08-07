Sydney Sweeney, ¿aliada del supremacismo blanco o víctima de la cultura woke?

La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en ‘Euphoria‘ y ‘Cualquiera menos tú’, se encuentra en el centro de una polémica racista en Estados Unidos, aunque algunos consideran que Sweeney es víctima de la cultura «woke» de izquierdas.

El motivo de la polémica es un anuncio de tejanos. Sweeney protagoniza el nuevo spot de la conocida marca estadounidense American Eagle, haciendo un juego de palabras con los términos «jeans» (tejanos) y «genes» (genes). En el anuncio, Sweeney posa con un atuendo completamente tejano y, utilizando una voz sensual, describe el proceso genético humano. «Los genes se heredan de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules». El vídeo finaliza con una voz doblada que afirma que Sweeney «tiene buenos genes».

El anuncio de American Eagle ha recordado a muchos al infame spot de Calvin Klein protagonizado por Brooke Shields en 1980, en el que la actriz de entonces 15 años hablaba sobre códigos genéticos, evolución y la supervivencia del más fuerte.

Lo que parece un guion inocente, ha suscitado una enorme controversia por sus aparentes implicaciones raciales. El hecho de que Sweeney, una mujer blanca, rubia y de ojos claros, describa qué son «buenos genes» en un anuncio de tejanos americanos, ha llevado a muchos a detectar una promoción implícita en sus palabras de la eugenesia, el racismo científico y el supremacismo blanco. Por supuesto, la polémica no surge de la nada, sino dentro de un contexto de regresión social y política capitaneada por Donald Trump y sus políticas racistas y antimigratorias. Trump, por supuesto, no ha dudado en celebrar el anuncio de Sweeney, afirmando que le encanta. Curiosamente, ha metido a Taylor Swift en medio afirmando que Taylor «ya no está de moda». Por supuesto, las estadísticas muestran lo contrario.

Trump no ha sido la única figura pública que ha comentado el anuncio de Sweeney: desde el mundo de la música, dos artistas afroamericanas, Doja Cat y Lizzo, lo han parodiado en sus redes sociales.

El estreno del anuncio de American Eagle ha coincidido con la premiere en Estados Unidos de la nueva película protagonizada por Sweeney, ‘Americana’, que incluye en el reparto a la cantante Halsey. Durante la llegada de Sweeney al evento, una asistente la increpa gritando «detén el anuncio, eso es ser racista». Sweeney luce imperturbada por las palabras de la mujer mientras entra al evento.

@tmz Sydney Sweeney was heckled over the American Eagle "jeans" ad when hitting up the premiere for her film "Americana" ♬ original sound – TMZ

Complicando el asunto, medios como The Guardian han revelado el «pasado» conservador de Sweeney, informando que la actriz estuvo registrada como votante republicana en Florida durante la campaña presidencial de 2024, la que llevó a Trump a presidir la actual administración. Sweeney ya protagonizó una polémica política hace unos años cuando publicó un vídeo en el cumpleaños de su madre en el que aparecía acompañada de invitados que vestían gorros parecidos al de MAGA. Entonces, Sweeney respondió pidiendo al público que «dejara de asumir cosas». Sobre la controversia actual, de momento, no ha emitido palabra. American Eagle, por su parte, ha defendido su idea: «»Sydney Sweeney tiene buenos genes» va sobre tejanos. Es sobre los tejanos (de Sydney Sweeney) y sobre su propia historia».