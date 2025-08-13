‘malibu’ es la Canción del verano para los lectores de JNSP

Con algo de retraso debido a las vacaciones estivales, llega el nuevo top 40 de JNSP. rusowsky mantiene el top 1 tras arrasar con el 54% de los votos en la final de las Stories de Instagram: definitivamente ‘malibu’ parece la Canción del verano para nuestros lectores, como venimos comentando semanas. Ningún otro tema se le acerca en votos. En 2º lugar esta semana continúan Tame Impala con el 35% de los votos. A gran distancia, otras propuestas.
Entre las novedades de la semana, Jamie xx, Mariah Carey, Amaarae, Lola Young, Barry B y Animal Collective.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|4
|malibU
|rusowsky
|Vota
|2
|2
|2
|2
|End of Summer
|Tame Impala
|Vota
|3
|6
|3
|2
|Jellyfish
|Sigrid
|Vota
|4
|3
|3
|2
|Me va la vida en esto
|Depresión sonora
|Vota
|5
|13
|7
|8
|chica de cristal
|Judeline
|Vota
|6
|10
|1
|6
|Imaginado es todo
|Hidrogenesse
|Vota
|7
|12
|2
|4
|JUMP
|BLACKPINK
|Vota
|8
|7
|9
|4
|Fuck My Eyes
|Ethel Cain
|Vota
|9
|4
|4
|2
|Cinderella
|Model/Actriz
|Vota
|10
|5
|5
|3
|I CARE
|Turnstile
|Vota
|11
|8
|6
|5
|davina mccall
|Wet Leg
|Vota
|12
|14
|9
|3
|BOY CRAZY.
|Kesha, JADE
|Vota
|13
|23
|2
|27
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|14
|28
|2
|17
|CUNTISSIMO
|MARINA
|Vota
|15
|11
|1
|7
|Hammer
|Lorde
|Vota
|16
|26
|3
|6
|Take me back
|HAIM
|Vota
|17
|31
|1
|13
|Pipe dream
|Guitarricadelafuente
|Vota
|18
|34
|3
|18
|End of the World
|Miley Cyrus
|Vota
|19
|–
|19
|1
|Dream Night
|Jamie xx
|Vota
|20
|–
|20
|1
|Sugar Sweet
|Mariah Carey, Shenseea, Kehlani
|Vota
|21
|–
|21
|1
|Girlie-Pop!
|Amaarae
|Vota
|22
|–
|22
|1
|dealer
|Lola Young
|Vota
|23
|–
|23
|1
|Monster Truck
|Barry B
|Vota
|24
|22
|22
|2
|place of my own
|Purity Ring
|Vota
|25
|18
|1
|10
|Fame Is a Gun
|Addison Rae
|Vota
|26
|19
|19
|2
|EURO-COUNTRY
|CMAT
|Vota
|27
|24
|4
|5
|Midnight Sun
|Zara Larsson
|Vota
|28
|16
|3
|7
|Plastic Box
|JADE
|Vota
|29
|15
|2
|4
|Shook
|Sugababes
|Vota
|30
|20
|14
|4
|DAISIES
|Justin Bieber
|Vota
|31
|33
|11
|10
|Transmutted Matter
|Stereolab
|Vota
|32
|25
|1
|10
|Man of the Year
|Lorde
|Vota
|33
|29
|1
|15
|What Was That
|Lorde
|Vota
|34
|32
|2
|9
|Manchild
|Sabrina Carpenter
|Vota
|35
|37
|7
|10
|CDMX
|Zahara, Ximena Sariñana
|Vota
|36
|38
|5
|15
|Headphones On
|Addison Rae
|Vota
|37
|–
|37
|1
|Love on the Big Screen
|Animal Collective
|Vota
|38
|39
|15
|9
|Eternamente joven
|Sen Senra
|Vota
|39
|21
|16
|3
|Vanity
|Isabella Lovestory
|Vota
|40
|22
|11
|7
|S.M.O.
|Amaarae
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|The Subway
|Chappell Roan
|Vota
|–
|Callaíto
|Alizzz
|Vota
|–
|A Little More
|Ed Sheeran
|Vota
|–
|Glum
|Hayley Williams
|Vota
|–
|Corazón
|Sofia Kourtesis
|Vota
|–
|Bikini
|Nick León, Erika de Casier
|Vota
|–
|Kiss It Kiss It
|Reneé Rapp
|Vota
|–
|Lucky
|Rojuu
|Vota
|–
|Freak It
|Kim Petras
|Vota
|–
|Candy from a Stranger
|Jens Lekman
|Vota