‘malibu’ es la Canción del verano para los lectores de JNSP

Con algo de retraso debido a las vacaciones estivales, llega el nuevo top 40 de JNSP. rusowsky mantiene el top 1 tras arrasar con el 54% de los votos en la final de las Stories de Instagram: definitivamente ‘malibu’ parece la Canción del verano para nuestros lectores, como venimos comentando semanas. Ningún otro tema se le acerca en votos. En 2º lugar esta semana continúan Tame Impala con el 35% de los votos. A gran distancia, otras propuestas.

Entre las novedades de la semana, Jamie xx, Mariah Carey, Amaarae, Lola Young, Barry B y Animal Collective.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 malibU rusowsky Vota
2 2 2 2 End of Summer Tame Impala Vota
3 6 3 2 Jellyfish Sigrid Vota
4 3 3 2 Me va la vida en esto Depresión sonora Vota
5 13 7 8 chica de cristal Judeline Vota
6 10 1 6 Imaginado es todo Hidrogenesse Vota
7 12 2 4 JUMP BLACKPINK Vota
8 7 9 4 Fuck My Eyes Ethel Cain Vota
9 4 4 2 Cinderella Model/Actriz Vota
10 5 5 3 I CARE Turnstile Vota
11 8 6 5 davina mccall Wet Leg Vota
12 14 9 3 BOY CRAZY. Kesha, JADE Vota
13 23 2 27 M.A.P.S. Amaia Vota
14 28 2 17 CUNTISSIMO MARINA Vota
15 11 1 7 Hammer Lorde Vota
16 26 3 6 Take me back HAIM Vota
17 31 1 13 Pipe dream Guitarricadelafuente Vota
18 34 3 18 End of the World Miley Cyrus Vota
19 19 1 Dream Night Jamie xx Vota
20 20 1 Sugar Sweet Mariah Carey, Shenseea, Kehlani Vota
21 21 1 Girlie-Pop! Amaarae Vota
22 22 1 dealer Lola Young Vota
23 23 1 Monster Truck Barry B Vota
24 22 22 2 place of my own Purity Ring Vota
25 18 1 10 Fame Is a Gun Addison Rae Vota
26 19 19 2 EURO-COUNTRY CMAT Vota
27 24 4 5 Midnight Sun Zara Larsson Vota
28 16 3 7 Plastic Box JADE Vota
29 15 2 4 Shook Sugababes Vota
30 20 14 4 DAISIES Justin Bieber Vota
31 33 11 10 Transmutted Matter Stereolab Vota
32 25 1 10 Man of the Year Lorde Vota
33 29 1 15 What Was That Lorde Vota
34 32 2 9 Manchild Sabrina Carpenter Vota
35 37 7 10 CDMX Zahara, Ximena Sariñana Vota
36 38 5 15 Headphones On Addison Rae Vota
37 37 1 Love on the Big Screen Animal Collective Vota
38 39 15 9 Eternamente joven Sen Senra Vota
39 21 16 3 Vanity Isabella Lovestory Vota
40 22 11 7 S.M.O. Amaarae Vota
Candidatos Canción Artista
The Subway Chappell Roan Vota
Callaíto Alizzz Vota
A Little More Ed Sheeran Vota
Glum Hayley Williams Vota
Corazón Sofia Kourtesis Vota
Bikini Nick León, Erika de Casier Vota
Kiss It Kiss It Reneé Rapp Vota
Lucky Rojuu Vota
Freak It Kim Petras Vota
Candy from a Stranger Jens Lekman Vota

