Bryant Myers, Reneé Rapp… en la lista de álbumes española

Aitana sostiene el número 1 de álbumes en España una semana más con ‘Cuarto azul‘, certificado con un doble Disco de Platino. El top 5 de discos sigue con ‘Debí tirar más fotos‘ de Bad Bunny (5 veces Platino) en el 2, ‘Borondo’ de Beéle en el 3 y ‘Tropicoqueta‘ de Karol G en el 4. Todos ellos mantienen su posición de la semana pasada.

El top 5 se completa con la primera entrada de la semana, ‘Millo Gangster Club’ del portorriqueño Bryant Myers, que entra directo en el número 5. A las puertas del top 10 se queda Danny Ocean, que coloca ‘Babylon Club’ en el puesto 11.

La cantante argentina Emilia firma la siguiente entrada en la lista de álbumes española: su minidisco ‘perfectas‘ debuta en el 32. A pesar de que ‘blackout’ con TINI y Nicki Nicole es Doble Platino en España, el EP está generando menos impacto. Además, no cuenta con edición física.

En el 34 figura Reneé Rapp con ‘Bite Me‘, su segundo álbum. Rapp, como en Estados Unidos y Reino Unido, en España ha vendido sobre todo vinilos, y ‘Bite Me’ aparece nada menos que en el puesto 2 de su tabla específica, solo por detrás de Aitana.

El último par de entradas pertenecen a dos leyendas del rock. Por un lado, Roger Waters coloca su álbum en directo ‘This is Not a Drill – Live from Prague’ en el 46. Por otro, Elvis Presley aparece en el 89 gracias ‘Sunset Boulevard’, la caja que recopila sus grabaciones realizadas entre 1970 y 1975 en el estudio que da título al álbum. Incluye hasta 89 canciones.











