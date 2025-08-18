Bakar resucita un estribillo en español de los 2000

Bakar es un cantante conocido sobre todo por un hit de neo-soul llamado ‘Hell N Back‘ que originalmente salió en el año 2019 y después se renovó con artista invitada. El tema ha triunfado con y sin la colaboración de Summer Walker: tiene 700 millones de streams en Spotify sin featuring y 300 con featuring. El llamado «remix» se metió con calzador como bonus en el que era el último disco de Bakar hasta ahora, ‘Halo’.

Ahora el artista ha emprendido una nueva campaña. El primer aperitivo que se ha dado a conocer este mes es ‘Lonyo!’, nuestra Canción del Día hoy.

- Publicidad -

Lonyo fue un DJ de UK garage de los años 2000, también cantante y actor, que tuvo un par de top 40’s en Reino Unido, pero que permanecía bastante olvidado. ‘Garage Girls’, su tema más oído a día de hoy, llegó al número 39, y ‘Summer of Love’, su gran hit en aquel momento, al top 8.

En aquella canción editada en el año 2000 había una frase en castellano que deslumbraba sobre un ritmo latino: «mi único anhelo es no volver a pensar en ti». Bakar prescinde del punto latino del beat pero sí usa esa frase como leit motiv de su nueva grabación, añadiendo por encima sus propias inquietudes.

- Publicidad -

Y estas no son otras que olvidar todo lo malo que haya podido pasar para disfrutar de ese «verano del amor» que titulaba la canción original. Bakar apela a la misma idea una y otra vez mientras declara su amor incondicional: «quiero que sepas que mi corazón y mi alma son para ti, y que haré todo lo que quieras».

En el vídeo, un grupo de jóvenes con el uniforme escolar realizan una incansable coreografía de la canción, elevando su carácter festivo.



