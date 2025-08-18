¿Promete mucho MAYO con ‘Nada Bby’?

MAYO completará en breve el lanzamiento de su EP del año pasado, ‘SEASON I‘. A las 6 canciones entonces allí contenidas, como ‘No siento nada’ y ‘So Cute’, se sumarán otras 7 en un proyecto que se denomina finalmente ‘MAYO SEASON’. La preventa de cara al 5 de septiembre está disponible a través de su sello Universal.
Tras el single ‘Castigo’ junto a Elettra Lamborghini, el nuevo sencillo que se ha presentado recibe el nombre de ‘Nada Bby’. Se trata de otra exploración dance y EDM de las que han ido poco a poco caracterizando su proyecto, con una segunda estrofa que se acerca a los territorios electropop de Robyn. Justo cuando dice «Si hay peligro, quiero acelerar», la canción despega después de un inicio titubeante (y algo ininteligible).
La letra versa sobre un amor que parece condenado por la culpa, en cierta medida por una fecha de caducidad («no puedo prometerte nada, baby» es su estribillo), pero sobre todo por el hedonismo y el sexo: la relación se desarrolla en la habitación de un hotel, lo que incluye quejas de la recepción, y contiene frases como «sabes dónde hay que tocar».
No sabemos si con esta producción de JOD, Mayo sí ha sabido «dónde tocar» definitivamente, pero si no ha hecho diana, se ha quedado cerca. ‘Nada Bby’ será el tema encargado de cerrar ‘MAYO SEASON’. Ocupará la pista 13 en la secuencia, dejando los beats bien arriba, en lugar de la típica balada random.
1. To Pa Mí
2. Decírtelo ft. Mar Lucas
3. Tócame
4. Se Irán
5. Castigo
6. Lejos
7. Ya No Estás
8. No Siento Nada
9. Acero
10. So Cute
11. Aunque No Lo Quiera
12. Club Lights
13. Nada Bby