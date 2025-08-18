Godspeed You! Black Emperor, ya solo en Bandcamp

Este verano puede ser recordado porque varios artistas underground han decidido empezar a retirar su música de Spotify. Entre ellos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu y Deerhoof. Todos ellos citando las inversiones de su CEO Daniel EK en drones de inteligencia artificial para uso bélico.

El último grupo que ha decidido abandonar Spotify es Godspeed You! Black Emperor. El veterano colectivo de post-rock, que tituló su último disco con el número de muertos en la Franja de Gaza en el momento de su edición, ha desaparecido este fin de semana de la plataforma. En su caso, además, también han retirado su música del resto de plataformas, como Tidal o Apple Music.

En el momento de redacción de esta noticia, solo queda una canción de Godspeed en Spotify y solo dos álbumes en Apple Music, los dos primeros. Adivinamos que serán borrados, como los demás, en las próximas horas.

No existe comunicado por parte del grupo, aunque todos sus seguidores pueden intuir las razones de su decisión. De aquí en adelante, la música del colectivo solo podrá escucharse en Bandcamp, donde sigue disponible.

