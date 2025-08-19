googly eyes, Tove Lo y Flume dan locura pop en ‘I Don’t Go Out’

Os hablamos de googly eyes a finales de 2023 a raíz de su single ‘Glad I Don’t Have To’. Su música transmitía entonces la innovación de la primera Imogen Heap, pero también la frescura de artistas de pop electrónico actuales como Tove Styrke o Cashmere Cat.

La creatividad de las producciones de googly eyes, unida a la eficiencia de sus melodías, pues ella al fin y al cabo tiene un pie metido en el mundo del pop comercial, han producido últimamente piezas tan recomendables como ‘Brand New Bitch’ o ‘Internet Star’. Ambas forman parte de ‘Starlet’, su minidisco de 2024.

La siguiente fase en la carrera de googly eyes es una colaboración con Tove Lo y Flume que se ha materializado en varias grabaciones durante el último año. La primera que se ha dado a conocer es ‘I Don’t Go Out’ y es la Canción Del Día de hoy.

‘I Don’t Go Out’ es una asombrosa muestra del excitante pop que estos tres artistas son capaces de crear juntos. googly eyes pone letra y melodía, Tove Lo probablemente ayuda en composición, y Flume hace de las suyas envolviendo la canción en un torbellino de distorsiones digitales. ‘I Don’t Go Out’ es una pieza que funciona gracias a sus contrastes: entre la dulzura de la melodía y la corpulencia glitch de la producción, entre la emoción pop y la experimentación sonora llevada al límite.

En el fondo, ‘I Don’t Go Out’ es una simple canción de amor sobre la sensación de confort y seguridad que genera la compañía de la persona amada. En el mundo de googly eyes, el sofá de casa es toda la discoteca que necesita, su «habitación VIP». El hook de la canción lo deja muy claro: «Yo no salgo si estoy contigo».

