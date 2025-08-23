Hotline TNT retira su música de Spotify

Hotline TNT, la banda de rock neoyorquina, es la última en retirar toda su música de Spotify, citando valores incompatibles con los de la empresa sueca. En un breve comunicado firmado por sus cuatro integrantes, Will Anderson, Lucky Hunter, Haylen Trammel y Mike Ralston, el grupo asegura que «la empresa que se presenta como la guardiana de toda la música grabada ha demostrado, sin lugar a dudas, que no se alinea con los valores de la banda de ninguna manera», y defiende que «un mundo más cool es posible”. La obra de Hotline TNT puede escucharse en servicios como Apple Music o Bandcamp. En Spotify, lo único accesible por ahora es un concierto registrado por el sello Audiotree

Hotline TNT explicará su decisión de abandonar Spotify el 5 de septiembre en una transmisión en vivo que podrá seguirse a través de Twitch, Youtube e Instagram. Durante el telemaratón de 24 horas, Hotline TNT venderá 500 copias de ‘Raspberry Moon’, su último disco, y, en palabras de Stereogum, «conversará con artistas, periodistas, dueños de tiendas de discos y otros sobre su música nueva favorita, las fuentes para descubrirla y sus sentimientos sobre Spotify».

- Publicidad -

La decisión de Hotline TNT llega apenas dos meses después de la salida de ‘Raspberry Moon’, publicado el pasado 20 de junio.

Grupo conocido por su estilo shoegaze, Hotline TNT es autor de tres álbumes largos, los dos últimos, ‘Carthweel’ y ‘Raspberry Moon’ editados en Third Man, el sello discográfico de Jack White. El primero, ‘Nineteen in Love’, fue un lanzamiento independiente.

- Publicidad -

Hotline TNT sigue los pasos de otros grupos underground que han decidido retirar su música de Spotify en las últimas semanas, entre los cuales destacan Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & The Lizard Wizard, Deerhoof y Xiu Xiu.

