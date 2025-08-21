La Casa Blanca ataca a Jack White y él responde sin filtros

Jack White ha vuelto a arremeter duramente contra Donald Trump, después de que el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificara a White de «perdedor» y de artista «acabado». Todo ello a pesar de que, en 2024, La Casa Blanca utilizó ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes en un vídeo promocional de la campaña de Trump. El grupo entonces demandó a Trump, pero retiró la denuncia «sin perjuicio» cuando el republicano ganó las elecciones.

¿El origen de las palabras de Cheung? White había criticado la nueva decoración del Despacho Oval vista durante la reciente reunión de Trump con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Según White, el histórico despacho, lleno de oro, parece ahora el «camerino de un luchador profesional».

Ante el ataque de Cheung, White ha decidido responder publicando un largo texto en Instagram en el que enumera todos y cada uno de los motivos por los que Trump le parece un «farsante» y un «fascista de medio pelo».

Cheung había declarado que White es un «fraude disfrazado de artista», y White ha contestado que el verdadero fraude es Trump. White asegura que Trump aparenta ser «humano», cristiano», «patriota» y «buen líder», pero que en realidad es un «estafador» que ha vivido de engaños, fracasos financieros y manipulación durante décadas. Además de acusarlo de ser un racista y fascista que utiliza «métodos de la GESTAPO» para detener a personas migrantes, lo responsabiliza de muertes por su «inacción durante la pandemia» y de haber usado su poder solo para beneficiar a millonarios y a su propia imagen.

White denuncia que quienes apoyan a Trump lo hacen solo por el «fanatismo del sistema bipartidista», no por razones inteligentes o morales. Y aunque resalta que él «no es demócrata», sino un artista y empresario independiente, dice haber vivido suficientes años como para reconocer que Trump es «un estafador barato y un saqueador» del pueblo.

White indica, además, que ser insultado por la Casa Blanca le parece «un honor», porque «cualquiera que Trump apoye o admire es un villano que no aporta nada a los demás, solo toma lo que le beneficia a sí mismo».