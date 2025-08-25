escribe aquí...
Actualidad
BrevesMúsicaVideojuegos

Cuando Lady Gaga promocionó su nueva canción en Roblox

Gabriel Carey
Por Gabriel Carey

-

306
2
- Publicidad -

Cuando Lady Gaga promocionó su nueva canción en Roblox

Por Gabriel Carey
2

Lady Gaga está probando nuevas formas de promoción para el lanzamiento de ‘Dead Dance’, la canción que ha escrito para la serie ‘Miércoles’ y que aún no tiene fecha de salida. Así, la autora de ‘Mayhem’ ha encendido el ordenador y ha probado uno de los juegos más populares de Roblox, el divino ‘Dress To Impress’.

Este es, básicamente, un juego de pasarela de moda que consiste en vestir a tu personaje lo más fielmente posible a la temática otorgada. Una especie de MET Gala, pero en 3D. De esta forma, la propia Lady Gaga se encargó de responder algunas preguntas de sus fans mientras estos lucían los looks más icónicos de la cantante en la pasarela, incluido el vestido de carne.

- Publicidad -

Al principio, los usuarios no creían que la verdadera Gaga estuviese al mando de su personaje. Por eso mismo, se encargó de desmentir los rumores subiendo una fotografía a X: «Por si os preguntabais si era yo de verdad», escribió la cantante a la vez que mostraba la pantalla de su portátil.

- Publicidad -

- Publicidad -

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com