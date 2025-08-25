Cuando Lady Gaga promocionó su nueva canción en Roblox

Lady Gaga está probando nuevas formas de promoción para el lanzamiento de ‘Dead Dance’, la canción que ha escrito para la serie ‘Miércoles’ y que aún no tiene fecha de salida. Así, la autora de ‘Mayhem’ ha encendido el ordenador y ha probado uno de los juegos más populares de Roblox, el divino ‘Dress To Impress’.

Este es, básicamente, un juego de pasarela de moda que consiste en vestir a tu personaje lo más fielmente posible a la temática otorgada. Una especie de MET Gala, pero en 3D. De esta forma, la propia Lady Gaga se encargó de responder algunas preguntas de sus fans mientras estos lucían los looks más icónicos de la cantante en la pasarela, incluido el vestido de carne.

Al principio, los usuarios no creían que la verdadera Gaga estuviese al mando de su personaje. Por eso mismo, se encargó de desmentir los rumores subiendo una fotografía a X: «Por si os preguntabais si era yo de verdad», escribió la cantante a la vez que mostraba la pantalla de su portátil.

In case you were wondering if it was me #MAYHEMtoImpress #dresstoimpress pic.twitter.com/6nxfO9RpY0 — Lady Gaga (@ladygaga) August 23, 2025

lady gaga playing dress to impress on roblox on her ipad😭❤️ pic.twitter.com/zYxKAfbP7V — pop culture gal (@allurequinn) August 23, 2025

The developers of the Dress To Impress X Lady Gaga event issue an apology after fans complained about the nature of the event and felt as though it was “falsely advertised” pic.twitter.com/sbS3OPhx0w — ⋆⭒˚ᶠᵃⁿ she thinks her piss is wine ⋆⭒˚ (@grxndesenigma) August 24, 2025

Lady Gaga trying to figure out how to play Dress To Impress on Roblox 😭 pic.twitter.com/p5PDw8Fw0o — ɢ.ᴜ.ʏ. | 𝙈𝘼𝙔𝙃𝙀𝙈 (@dollopgaga) August 24, 2025

