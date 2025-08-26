No dejemos de lado la música de Daniel Caesar

Daniel Caesar es a la vez uno de los artistas más populares -sus cifras millonarias en plataformas así lo corroboran- y subestimados del R&B moderno. Sí, su faceta más baladesca, sobre todo al principio de su carrera, puede hacerse pesada. Qué bien que también se guarde temazos tan difíciles de obviar como ‘Call On Me’. Es la Canción del Día.

Su nombre no suele aparecer en la conversación, pero Caesar sigue siendo uno de los colaboradores preferidos de los mayores artistas. Ya sea por la belleza de su voz, prestándola en proyectos como ‘CHROMAKOPIA’ o el próximo disco de Blood Orange, o por sus talentos compositivos, como le demostró a Justin Bieber en ‘SWAG’, Caesar siempre suele estar ocupado.

Tras el lanzamiento de la solemne ‘Have A Baby (With Me)’, el artista de 30 años ha desvelado una de las canciones más inmediatas de su carrera, que también significa un cambio estilístico considerable. Una progresión de acordes levemente distorsionados da comienzo a ‘Call On Me’, antes de que la melodía que se saca Caesar de la manga venda por completo el tema antes de los 20 segundos.

La influencia de Miguel es clara, mientras que la producción corre a cargo de Jordan Evans, Matthew Burnett y Rami Dawod. Evans y Burnett llevan colaborando con Caesar durante toda su carrera. Dawod, por otro lado, está detrás del sonido de varios singles de Frank Ocean. Entre ellos, ‘Chanel’ y ‘Lens’. Más de ellos en ‘Son of Spergy’, el próximo disco de Daniel Caesar, disponible el 24 de octubre.