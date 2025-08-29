A Sabrina Carpenter le ponen los chicos buenos en ‘Tears’

Sabrina Carpenter ha lanzado hoy su esperado ‘Man’s Best Friend’. Llega un año después del exitoso ‘Short n’ Sweet’ y sería el segundo disco en esta nueva etapa de su carrera, aunque es en realidad el séptimo en su discografía. Tras los tintes country de ‘Manchild’, Sabrina se rinde a los «chicos responsables» en la fantasía disco de ‘Tears’. Es la Canción del Día, y pinta a otro éxito rotundo.

Antes de la salida del single, ya se veía venir que esas «lágrimas» del título no iban a ser convencionales. Efectivamente, ‘Tears’ es otro single anacrónico en el que Sabrina saca a relucir su irreverente humor, aunque justamente en este caso consiste en subvertir las expectativas del oyente. Musicalmente, recuerda a una versión más sofisticada de ‘Espresso’, manteniendo el protagonismo en el estribillo, con versos más bien escuetos.

- Publicidad -

La artista estadounidense canta sobre el tipo de hombre que le pone cachonda de verdad: «Me pongo mojada al pensar en ti / Siendo un hombre responsable / Tratándome como debes». A continuación, revela por qué ‘Tears’ se titula así: «Lágrimas corren por mis muslos». A Carpenter también le gustan los hombres que lavan los platos y que muestran «un poco de comunicación».

En el videoclip, una elegante y recatada Sabrina se estrella con el coche en medio de la América rural y lo que parecía estar encaminado a ser una película de terror acaba convirtiéndose en una fiesta drag setentera y muy camp. Se trata de un homenaje al clásico ‘Rocky Horror Picture Show’.

- Publicidad -

Protagonizado por Colman Domingo, el clip termina mal, como debe ser: «Lo siento, alguien tiene que morir en cada vídeo. Hay que dar a la gente lo que quiere».





- Publicidad - ¿Qué te ha parecido 'Tears' de Sabrina Carpenter? Me flipa todo

Me gusta el vídeo, pero no la canción

Me gusta la canción, pero no el vídeo

No me ha gustado mucho Ver resultados