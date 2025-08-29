escribe aquí...
MúsicaCanción del Día
BrevesMúsicaCanción del DíaCrítica

A Sabrina Carpenter le ponen los chicos buenos en ‘Tears’

Gabriel Carey
Por Gabriel Carey

-

332
7
- Publicidad -

A Sabrina Carpenter le ponen los chicos buenos en ‘Tears’

Por Gabriel Carey
7

Sabrina Carpenter ha lanzado hoy su esperado ‘Man’s Best Friend’. Llega un año después del exitoso ‘Short n’ Sweet’ y sería el segundo disco en esta nueva etapa de su carrera, aunque es en realidad el séptimo en su discografía. Tras los tintes country de ‘Manchild’, Sabrina se rinde a los «chicos responsables» en la fantasía disco de ‘Tears’. Es la Canción del Día, y pinta a otro éxito rotundo.

Antes de la salida del single, ya se veía venir que esas «lágrimas» del título no iban a ser convencionales. Efectivamente, ‘Tears’ es otro single anacrónico en el que Sabrina saca a relucir su irreverente humor, aunque justamente en este caso consiste en subvertir las expectativas del oyente. Musicalmente, recuerda a una versión más sofisticada de ‘Espresso’, manteniendo el protagonismo en el estribillo, con versos más bien escuetos.

- Publicidad -

La artista estadounidense canta sobre el tipo de hombre que le pone cachonda de verdad: «Me pongo mojada al pensar en ti / Siendo un hombre responsable / Tratándome como debes». A continuación, revela por qué ‘Tears’ se titula así: «Lágrimas corren por mis muslos». A Carpenter también le gustan los hombres que lavan los platos y que muestran «un poco de comunicación».

En el videoclip, una elegante y recatada Sabrina se estrella con el coche en medio de la América rural y lo que parecía estar encaminado a ser una película de terror acaba convirtiéndose en una fiesta drag setentera y muy camp. Se trata de un homenaje al clásico ‘Rocky Horror Picture Show’.

- Publicidad -

Protagonizado por Colman Domingo, el clip termina mal, como debe ser: «Lo siento, alguien tiene que morir en cada vídeo. Hay que dar a la gente lo que quiere».

- Publicidad -

¿Qué te ha parecido 'Tears' de Sabrina Carpenter?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com