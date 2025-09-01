Las mejores canciones de julio y agosto de 2025

¿Acabas de llegar de vacaciones, has desconectado todo lo que has podido y no sabes ni por dónde empezar con la actualidad musical? Llegado el mes de septiembre, recopilamos en nuestra playlist LO MEJOR DEL MES todas las «Canciones del Día» de los meses de julio y agosto. Dado el éxito de los temas de Chappell Roan o Sabrina Carpenter, preferimos empezar por otras canciones que han tenido menos visibilidad, como las de googly eyes, que cuenta con créditos de Tove Lo y Flume, o la de Sudan Archives. Tame Impala, Ava Max, Sigrid y Lola Young han contribuido a un verano alternativo.

Entre quienes han sido Disco de la Semana en JENESAISPOP, destacamos los casos de Ethel Cain, tétrica como siempre; Amaarae, Nick León, Dijon o Tyler the Creator.

En cuanto a artistas nacionales, y dado que rusowsky ya estuvo en la playlist de junio, recomendamos Rojuu, Julieta, Hidrogenesse, dani dicostas, Belén Aguilera o, por supuesto, Bad Gyal. La Paloma están entre los lanzamientos más esperados de este otoño. Os dejamos con el listado y la correspondiente playlist, también disponible en Apple Music.

googly eyes / I Don’t Go Out

Amaarae / Girlie-Pop!

CMAT / EURO-COUNTRY

Sudan Archives / MY TYPE

Sofia Kourtesis / Corazón

Tame Impala / End of Summer

Bakar / Lonyo!

Rojuu / Lucky

Hidrogenesse / Imaginado es todo

Doja Cat / Jealous Type

Ava Max / Don’t Click Play

Sabrina Carpenter / Tears

Chappell Roan / The Subway

Tyler, the Creator / Ring Ring Ring

Alizzz / Callaito

Justin Bieber / DAISIES

dexter in the newsagent / Special

Indigo de Souza / Heartthrob

Florence + the Machine / Everybody Scream

Ethel Cain / Fuck Me Eyes

Lola Young / dealer

Sigrid / Jellyfish

ADÉLA / SexOnTheBeat

Six Sex, MCR-T / Bitches like me

Kim Petras / Freak It

Reneé Rapp / Kiss It Kiss It

Ferdous / Carousel

bar italia / Fundraiser

Austra / Math Equation

TSHA / Revolution

Georgia / Wanna Play

BLACKPINK / JUMP

Sugababes / Shook

Mariah Carey, Shenseea, Kehlani / Sugar Sweet

underscores / Music

Gelli Haha / Bounce House

Wet Leg / davina maccall

Laufey / Lover Girl

Loaded Honey, Lydia Kitto / Don’t Speak

Belén Aguilera / Dama en apuros

Tommy Richman / Miami

J Balvin, Gilberto Santa Rosa

Bad Gyal / Da Me

Roy Borland / Considérame

Zara Larsson / Midnight Sun

Turnstile / I CARE

Hayley Williams / Glum

El Gavira, Ruïnosa y las Strippers de Rahola / Las nazis rubias

Silvana Estrada / Lila Alelí

Remy Bond / Moviestar

Alex G / Afterlife

Conan Gray / Vodka Cranberry

La Paloma / Elegante

Barry B / Monster Truck

Dijon / Yamaha

Maruja / Saoirse

Jens Lekman / Candy from a Stranger

Nick León, Erika de Casier / Bikini

Amaarae, Bree Runway, Starkillers / Starkilla

Julieta / Bikini Rojo

dani dicostas / Clímax

The Last Dinner Party / This is the Killer Speaking

Ed Sheeran / A Little More

