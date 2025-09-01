Las mejores canciones de julio y agosto de 2025

¿Acabas de llegar de vacaciones, has desconectado todo lo que has podido y no sabes ni por dónde empezar con la actualidad musical? Llegado el mes de septiembre, recopilamos en nuestra playlist LO MEJOR DEL MES todas las «Canciones del Día» de los meses de julio y agosto. Dado el éxito de los temas de Chappell Roan o Sabrina Carpenter, preferimos empezar por otras canciones que han tenido menos visibilidad, como las de googly eyes, que cuenta con créditos de Tove Lo y Flume, o la de Sudan Archives. Tame Impala, Ava Max, Sigrid y Lola Young han contribuido a un verano alternativo.
Entre quienes han sido Disco de la Semana en JENESAISPOP, destacamos los casos de Ethel Cain, tétrica como siempre; Amaarae, Nick León, Dijon o Tyler the Creator.
En cuanto a artistas nacionales, y dado que rusowsky ya estuvo en la playlist de junio, recomendamos Rojuu, Julieta, Hidrogenesse, dani dicostas, Belén Aguilera o, por supuesto, Bad Gyal. La Paloma están entre los lanzamientos más esperados de este otoño. Os dejamos con el listado y la correspondiente playlist, también disponible en Apple Music.
googly eyes / I Don’t Go Out
Amaarae / Girlie-Pop!
CMAT / EURO-COUNTRY
Sudan Archives / MY TYPE
Sofia Kourtesis / Corazón
Tame Impala / End of Summer
Bakar / Lonyo!
Rojuu / Lucky
Hidrogenesse / Imaginado es todo
Doja Cat / Jealous Type
Ava Max / Don’t Click Play
Sabrina Carpenter / Tears
Chappell Roan / The Subway
Tyler, the Creator / Ring Ring Ring
Alizzz / Callaito
Justin Bieber / DAISIES
dexter in the newsagent / Special
Indigo de Souza / Heartthrob
Florence + the Machine / Everybody Scream
Ethel Cain / Fuck Me Eyes
Lola Young / dealer
Sigrid / Jellyfish
ADÉLA / SexOnTheBeat
Six Sex, MCR-T / Bitches like me
Kim Petras / Freak It
Reneé Rapp / Kiss It Kiss It
Ferdous / Carousel
bar italia / Fundraiser
Austra / Math Equation
TSHA / Revolution
Georgia / Wanna Play
BLACKPINK / JUMP
Sugababes / Shook
Mariah Carey, Shenseea, Kehlani / Sugar Sweet
underscores / Music
Gelli Haha / Bounce House
Wet Leg / davina maccall
Laufey / Lover Girl
Loaded Honey, Lydia Kitto / Don’t Speak
Belén Aguilera / Dama en apuros
Tommy Richman / Miami
J Balvin, Gilberto Santa Rosa
Bad Gyal / Da Me
Roy Borland / Considérame
Zara Larsson / Midnight Sun
Turnstile / I CARE
Hayley Williams / Glum
El Gavira, Ruïnosa y las Strippers de Rahola / Las nazis rubias
Silvana Estrada / Lila Alelí
Remy Bond / Moviestar
Alex G / Afterlife
Conan Gray / Vodka Cranberry
La Paloma / Elegante
Barry B / Monster Truck
Dijon / Yamaha
Maruja / Saoirse
Jens Lekman / Candy from a Stranger
Nick León, Erika de Casier / Bikini
Amaarae, Bree Runway, Starkillers / Starkilla
Julieta / Bikini Rojo
dani dicostas / Clímax
The Last Dinner Party / This is the Killer Speaking
Ed Sheeran / A Little More