La decidida apuesta por músicos concursantes, además tan dispares, me hace volver a intentarlo con ‘Masterchef’, un concurso que empecé adorando y terminé aborreciendo. ¿La razón? Su guerra descarnada y sin piedad contra la conciliación, y la deriva de sus jueces, en especial Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Pepe más o menos supo mantener ese aura entrañable: sigue llorando por cualquier cosa. Pero a mi parecer, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular les han comido toda la tostada en simpatía, espontaneidad y honestidad.

Nada ha cambiado en esta 10ª edición de «Celebrity» y 13er. año de emisión en total. Ni con alguien tan cabal como José Pablo López al frente de RTVE, el programa logró acabar antes de las 2 de la madrugada. Su concursante Charo Reina se quedó traspuesta durante una prueba, y yo también. Cuesta entender quién demonios puede ser el target de todo esto a la 1.45 de la madrugada de un lunes, cuando hasta el peor antro que me pueda venir a la mente está cerrado.

El cásting, eso sí, no defraudó. Después de haber exprimido a personajes tan televisivos como Yolanda Ramos o Tamara Falcó, han dado con Torito, una de esas personas que nadie quiere cerca, empezando por el pobre violinista Necko, y que cuando se va, misteriosamente deja un vacío. Estuvo regalando picos a quien no lo había pedido, maldirigió la prueba de exteriores con más laca que Julieta Serrano en la escena de la moto de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, se lio a huevazo limpio con Parada porque por qué no y anuló cualquier intento de «attention-whorismo» que tuviera el resto de personajes faranduleros, deportistas y sobre todo actores. No querría ser Alejo Sauras o Valeria Ros mientras esta persona siga concursando.

Juanjo Bona, que ya lo había intentado en la edición infantil, no pudo ser más Juanjo Bona. Cantó a pleno pulmón en cuanto le dejaron, reivindicó esa Aragón a la que ha dedicado su disco, el recomendable ‘Recardelino‘, al sacar partido de unos desagradecidos cardos, y sorteó un beef que no venía mucho a cuento, sin perder los estribos. Resultó que Parada encontró una referencia que Juanjo hizo a su edad, edadista. La respuesta de Bona fue echarse a llorar, pero luego supo resolver. Recordó a quién había dedicado su tema ‘Mis tías’, contó lo que le gusta actuar en residencias y tratar con gente mayor. Al final decidió arreglarse con Parada, con la madurez que ya demostró en OT.

No sé si Mala Rodríguez habría reaccionado igual. Deseando estoy comprobar cómo resuelve conflictos en la pequeña pantalla, porque ella como «Mala» sabe dar dónde más duele. Recordad aquel día que en Instagram deseó lo peor que se le puede desear a nuestra redacción: que nos comiéramos un micropene. En ‘Celebrity’ empezó con un plato incomible, picante y soso a la vez, pero salió muy bien parada de la última prueba, con tan solo 3 ingredientes, mostrando que es cierto que guisa puchero para sus 3 hijos. Desconcertó más en algún momento alzacejas, como cuando se puso a hacer estiramientos en el suelo mientras aguardaba una valoración de los jueces. «Me estoy sintiendo Esperanza Aguirre», dirá por alguna razón en el próximo programa. Recuerda a esos gatos que actúan de manera random, y el final de la película ‘Inside Out’ intentó explicar: puede salir por cualquier lado y no le des más vueltas. Algo positivo para un formato de estas características, supongo. Sus caras a veces son un poema.

Soraya Arnelas rebosó simpatía, aunque no ha dejado de momento ninguna escena destacable, es decir, mantiene su perfil un tanto inocuo de ‘Bake Off’. Valeria Vegas también tiene que trabajar su carácter como personaje televisivo, y Carmina Barrios, como jueza invitada, robó el foco a los demás tirándole la caña a David Amor. La madre de Paco León decidió que el humorista le había dicho que «tenía todo grande», como él, cuando no había sucedido nada de eso.

Las 3 horas de programa, el equivalente a escuchar dos veces toda la discografía de, por ejemplo, Amy Winehouse, se completaron con Rosa Benito haciendo un muy bonito recuerdo a Rocío Jurado, Mariló Montero sorprendiéndose a sí misma con sus dotes para cocinar, y el mago Jorge Luengo sacándose cosas de la chistera que nadie le había pedido. Una pena que no fuera al final el primer expulsado…

Sigue sin morir del todo, sigue sin dejar indiferente ‘Masterchef’, y anoche arrancó con un enorme 16% de share. Ahora, a mí, que me suban resúmenes de 45 minutos a RTVE Play…