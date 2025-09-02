Karol G y Manu Chao, virales solo en España

¿Está Karol G en su «flop era», como sugería alguien hace poco en nuestros foros? Pues la verdad es que no. ‘Tropicoqueta‘ no parece que vaya a ser 4 veces platino como el anterior ‘Mañana será bonito’, pero dista mucho de ser un «flop».

El nuevo álbum de Karol G se mantiene en el número 4 de los discos más populares en España, en su 10ª semana de edición, y certificado como disco de oro. El platino ha de estar al caer. En Estados Unidos, aguanta en torno al top 60 del Billboard 200: no es Bad Bunny, pero tampoco ha caído con la velocidad de otras novedades.

En cuanto a singles, ‘Si antes te hubiera conocido’ sigue copando toda la campaña al resistir en el top 18 en España 62 semanas después de su lanzamiento. Pero también encontramos ‘Verano rosa’ con Feid en el número 27, ‘Latina Foreva’ en el 70, ‘Papasito’ en el 77… y desde esta semana tenemos una nueva incorporación en el top 100, procedente de este mismo disco.

Se trata de ‘Viajando por el mundo’, la canción que tiene acreditado a Manu Chao. Entra en el puesto 74 dos meses después del lanzamiento de ‘Tropicoqueta’, debido a que se está viralizando en TikTok. Con ella de fondo, la gente comparte imágenes de sus vacaciones, fotos de paisajes, aviones aterrizando y despegando y cosas así. Quizá por la fama de Manu Chao en nuestro país, ‘Viajando por el mundo’ solo está en listas españolas, a diferencia de otros temas del disco de Karol G. En cualquier caso, 5 singles del mismo disco en un top 100 y a estas alturas del verano, no es el concepto de «flop» más exacto, precisamente.



Volviendo a la lista española, ‘Tú vas sin (fav)’ de Rels B continúa en el número 1, ‘Me mareo’ de Kidd Voodoo y JC Reyes sube ya hasta el puesto 2, y rusowsky se aproxima al top 10 con ‘malibU‘: ya es top 12.

En cuanto a entradas nuevas esta semana, la que más recorrido parece que va a tener va a ser ‘Scat Pack’ de Clarent y Omar Courtz (30). También entran ‘Se lo juro mor’ de Feid (32), ‘Pórtate bonito’ de Anuel AA, con Blessd y Ovy on the Drums (65), ‘Dónde’ de Kapo y Ryan Castro (68), ‘Do You Remember’ de Xiyo, Fernandezz y Eix (80), ‘Yogurcito (remix)’ con Blessd, Anuel AA, Luar la L y demás (82), ‘Cosita linda’ de Elena Rose y Justin Quiles (94). Y finalmente, una sorprendente: ‘Antes de que cuente diez’ de Fito y Fitipaldis (98).



