Suede anuncian amplia gira por España

Buenas noticias para los muchísimos fans de Suede que nos leéis y habéis hecho de la crítica de su nuevo disco ‘Antidepressants’ lo más visto del día en JENESAISPOP. ‘Antidepressants’ es un álbum notable, pero además es que el fuerte de los de Brett Anderson es el directo, y su gira será generosa en citas en nuestro país.

Suede nos visitarán cuando se acerque la primavera. No se ceñirán a Madrid y Barcelona, sino que también estarán en Bilbao, A Coruña, Valencia y Sevilla, en este último caso como parte de Insólito Sevilla Fest. La preventa de entradas comenzará el 17 de septiembre y la venta general el 19 de septiembre ambas a las 10h en lasttour.org. Bajo estas líneas, las fechas:

- Publicidad -

BILBAO, Santana 27

Lunes, 16 de marzo de 2026

A CORUÑA, Pelícano

Martes, 17 de marzo de 2026

SEVILLA, Cartuja Center – Insólito Sevilla Fest

Sábado, 21 de marzo de 2026

MADRID, La Riviera

Lunes, 23 de marzo de 2026

VALENCIA, Auditorio Roig Arena

Martes, 24 de marzo de 2026

BARCELONA, Razzmatazz

Miércoles, 25 de marzo de 2026

