Sergio Ramos quiere hacerse un Bernabéu

Taylor Swift, Karol G… y Sergio Ramos. En una nueva entrevista con EFE, el futbolista español ha dejado claro a todo el mundo que sus nuevas andanzas musicales no son «un capricho» y adelanta que le encantaría anunciar un concierto en el estadio Santiago Bernabéu.

El lanzamiento de ‘CIBELES’, dedicada al Real Madrid, ha llenado las redes de memes durante las últimas dos semanas. Nadie se esperaba esto de Sergio Ramos, aunque sí sabíamos que era amante de la música. Sus ambiciones, además, son más profundas de lo que pensábamos: «Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu, que sería la hostia, pero hay que ir paso a paso».

Ramos también ha abordado el shock que significó para su círculo cercano su nueva carrera musical: «Al principio, te llaman loco. La gente de mi entorno me decía: ‘Anda, dedícate al fútbol’. Cuando nos encerramos en el estudio y el proyecto empezó a coger volumen… Cuidado con este cabrón que cuando se pone, se pone», asegura el futbolista. «Otra cosa no, pero disciplina tengo para todo», declara Ramos, como si no hiciese falta nada más.

Para todos ellos que dudan de la pasión musical del sevillano, este jura que para él «es una manera de vivir» que le «acompaña desde siempre», nombrando entre sus referentes a Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Marc Anthony. A la vez, también se siente representado por las nuevas tendencias: «Viniendo de calle, de barrio, me veo más en esa música actual del trap, del reguetón, que es donde pensamos que debe estar mi música». Esto se ve en ‘CIBELES’, un reguetón en toda regla: «La hicimos con esa intención, de que se nos tomase en serio».

Ramos termina la entrevista con la exclusiva de su próximo single, que será una colaboración con Carín León. Saldría en Navidad y, por supuesto, tendrá influencias de la música regional mexicana: «Cuando Carín vino a cantar a Madrid estuvimos en casa comiendo y escuchó todo lo que tenía. Ese tema es el que le gustó, inspirado en las instrumentales mexicanas», concluye el futbolista.