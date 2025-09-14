Ariana Grande y Radiohead lidian con las reventas de sus giras

Tanto Ariana Grande como Radiohead han agotado todas las entradas de sus próximas giras. La popstar, a través de Ticketmaster. Los británicos, mediante entradas.com. Ahora, ambos artistas tienen que enfrentarse a la gestión de la reventa de entradas de dos formas muy diferentes.

Los conciertos de la gira europea de Radiohead que tendrá lugar en noviembre se agotaron en escasos minutos durante la venta general de este pasado viernes. Ahora, la banda ha anunciado que llevarán a cabo una «reventa oficial» para las personas que no hayan podido conseguir entrada.

- Publicidad -

«Por favor, no caigáis en la tentación de comprar en plataformas de terceras personas. Esas entradas no son reales», han asegurado en sus redes sociales. La reventa oficial de Radiohead comienza el próximo 13 de octubre.

Ariana Grande, sin embargo, está teniendo problemas para evitar que sus entradas asciendan a precios desorbitados en los mercados de reventa. Por ello, ha publicado un comunicado: «Lo que está pasando con los revendedores secundarios me ha llegado y por supuesto que estoy totalmente preocupada por ello», comienza.

- Publicidad -

«He estado al teléfono durante cada segundo de mi tiempo libre luchando por una solución», asegura Grande. Esta continúa prometiendo que conseguirán más entradas para los fans, y no para aquellos que están haciendo negocio con la reventa: «Estamos haciendo todo lo que podemos», concluye la cantante estadounidense sobre la gira en la que visitará solamente 10 ciudades.